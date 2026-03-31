Meteo Pasqua 2026: neve e temporali a metà settimana, poi sole e caldo fino a 25°C. Previsioni e tendenza.

Prima il maltempo diffuso e il freddo intenso che stanno caratterizzando questo colpo di coda dell’inverno, poi da Pasqua tutto cambierà con l’arrivo della primavera meteorologica. La Settimana Santa si è aperta – e proseguirà – all’insegna del gelo, della neve, e del forte vento. Ma questo clima invernale, secondo i modelli predittivi, a partire da domenica cederà rapidamente il passo a giornate soleggiate e con temperature a dir poco gradevoli.

Al momento l’unica certezza è che prima di poter preparare la griglia per il tradizionale barbecue di Pasquetta, sarà necessario fare i conti con ancora qualche giorno di freddo intenso. Il colpo di scena arriva da nord, con una perturbazione scandinava che scende lungo lo Stivale fino a scontrarsi con aria più mite in risalita dal Nord Africa.

Un mix che sarà “esplosivo”, scatenando fenomeni meteorologici estremi tra cui temporali, raffiche di vento e mari a dir poco agitati.

L’ultimo colpo di coda dell’inverno, poi arriva la primavera

Tanto per capirci tra domani e giovedì 2 aprile succederà qualcosa di raro per il periodo. Tra Abruzzo e Molise, infatti, si attendono fino a un metro di neve sopra i 1000 metri. Ma i fiocchi di neve potrebbero spingersi fino alle colline, regalando paesaggi imbiancati che appaiono ben distanti da quelli tipici del periodo.

Nel frattempo, il Sud resta nel mirino de maltempo. Dopo il passaggio del ciclone Harry e della tempesta Jolinda, un nuovo vortice si piazza tra Ionio e basso Tirreno e sarò quasi immobile fino a venerdì.

Il meteo divide in due l’Italia

Appare evidente che l’Italia sarà divisa in due. Tra domani e dopodomani il versante adriatico dovrà fare i conti con piogge insistenti e neve abbondante in quota, mentre il Sud resterà nella morsa di rovesci e vento.

A farla da padrone sarà il vento che spazzerà le coste dell’Adriatico e quelle delle Isole Maggiori, causando mare molto mosso. Un copione che si ripeterà, senza grandi stravolgimenti, anche venerdì.

Il colpo di scena

Da sabato, però, tutto cambierà con l’avvento dell’anticiclone delle Azzorre. Nel volgere di poche ore le temperature faranno un vero e proprio balzo passando dai 14-15°C di questi giorni, fino a picchi di 22-25°C. Bel tempo che sarà accompagnato da sole diffuso, cieli limpidi, e aria finalmente più calda.

E non è tutto. Contrariamente a quanto accade, questa Pasqua si preannuncia estremamente piacevole visto che la probabilità che sarà soleggiata e mite si aggira attorno all’80%. Un clima primaverile che, però, non interesserà l’intera Italia perché al Sud, questo sabato, il cielo resterà nuvoloso e non si possono escludere rovesci, seppur sporadici e di breve entità.