Meteo, la primavera ingrana la marcia e fino a venerdì farà segnare temperature sopra la media, vicine a quelle di fine maggio

Dopo essersi fatta desiderare a lungo, la primavera sembra aver ingranato la marcia. Come risulta dalle ultime previsioni meteo, almeno fino a venerdì l’anticiclone africano continuerà a dominare sull’Italia, portando temperature sopra la media e in linea sui valori tipici di fine maggio.

Nel weekend atteso un lieve peggioramento del meteo, con le temperature che si allineeranno alla media del periodo, passando dagli attuali 25-26°C a 20°C.

Meteo, la primavera ingrana la marcia

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, “il tempo si manterrà stabile e soleggiato quasi ovunque salvo qualche disturbo sull’Alto Adriatico portato da moderate correnti di Bora, un po’ di nubi basse marittime su Liguria e Basso Tirreno e qualche modesto addensamento pomeridiano lungo i rilievi appenninici”.

Secondo lui un possibile peggioramento “è atteso da domenica sera a partire dal Nordovest”.

Le previsioni in dettaglio

Domani, giovedì 9 aprile, al Nord ci sarà bel tempo diffuso, con qualche nube concentrata al Nordest. Nuovole che interesseranno soprattutto il Centro e in particolare i settori adriatici, mentre al Sud si registreranno nuvole occasionali.

Venerdì, al Nord e al Centro il cielo si farà più nuvoloso.

Nel weekend atteso un lieve calo termico su tutta l’Italia.