Poco alla volta l’autunno sta mostrando il suo lato più deciso: dopo un periodo relativamente mite su gran parte della Penisola, per i prossimi giorni si prospettano temperature in calo e condizioni ben più rigide soprattutto nelle ore notturne e nelle zone interne. Detto ciò tanti si chiedono cosa dobbiamo aspettarci, come possiamo muoverci e quali accorgimenti è bene adottare per affrontare la settimana che entra senza sorprese.

Cosa ci riserva il meteo per i prossimi giorni?

Secondo le analisi degli esperti e i modelli di previsione più utilizzati, nelle prossime giornate non ci sarà ancora una “ondata polare” che anticipa l’inverno, ma si registrerà un cambiamento evidente del contesto termico che, di fatto, farà piombare l’Italia nel pieno dell’autunno. Del resto le mappe mostrano temperature notturne in diminuzione e massime che si stabilizzeranno su valori decisametne autunnali.

In particolare:

Le minime potranno avvicinarsi ai 0 °C nelle valli del Nord e nelle zone interne del Centro nelle ore dell’alba, quindi prestate attenzione alle possibili gelate

Le massime, pur restando entro “range autunnali” (intorno a 16-19 °C al Nord e centri, valori leggermente più alti al Sud), segnano il passaggio verso un clima più freddo, di fatto preparandoci all’arrivo dell’inverno

Le proiezioni a medio termine segnalano che una più ampia irruzione fredda potrebbe manifestarsi verso metà novembre, con aria di origine artica che potrebbe scendere verso l’Italia

In breve: siamo nella fase di transizione verso il periodo più freddo dell’anno, e conviene fari trovare pronti!

Quali Regioni e situazioni sono più a rischio?

Come ben sappiamo, in Italia alcune aree richiedono particolare attenzione, sia perché più esposte ai cambiamenti stagionali, sia per maggiori disagi potenziali causati dai cosiddetti “eventi estremi”. Le aree da attenzionare sono:

Le zone interne del Nord (Pianura Padana, valli alpine) dove le minime mattutine caleranno sensibilmente, dando luogo a possibili nebbie e gelate notturne

Il Centro, specialmente aree collinari e interne, dove la mancanza di copertura nuvolosa favorisce un rapido raffreddamento notturno

Il Sud e le isole, sebbene più protette termicamente, dovranno comunque fare i conti con vento freddo e mari agitati in alcune coste

Le città: condizioni di “raffreddamento urbano” la sera richiedono una maggiore attenzione al vestiario e alle condizioni di mobilità

Ecco i 7 consigli pratici per farsi trovare pronti con questo meteo instabile

Ecco come affrontare in modo concreto la “settimana fredda” che si avvia:

Revisione del guardaroba — Inserisci nel turno giacche pesanti, sciarpe, cappelli e un buon paio di guanti. Le ore mattutine saranno le più fredde. Controllo riscaldamento di casa — Verifica che caldaie, termosifoni e – se presenti – pompe di calore siano in regola. Una minima manutenzione ora può evitare guai futuri. Protezione della casa — Sigilla bene infissi e finestre, considera l’uso di tappeti o elementi isolanti nelle zone più fredde per evitare dispersioni termiche. Spostamenti e auto — Se ti muovi presto al mattino, valuta possibili nebbie o strade umide. In zone montane o collinari, potrebbe esserci brina. Salute e sport all’aperto — Per chi fa sport all’aperto, riduci le escursioni serali e privilegia le ore centrali della giornata; bimbo o anziani: vestiti “a cipolla”. Giardinaggio e piante — Se hai piante all’aperto, proteggile: magari coprile nelle ore più fredde per evitare stress termico. Animali e bestiame — Anche per chi ha animali all’aperto: disponi zone riparate, acqua non ghiacciata e controlla che le gabbie/recinti siano protetti da vento freddo.

Cosa monitorare nei prossimi giorni

Davanti a un calo termico evidente e al maltempo che interesserà l’Italia, è bene tenere sotto controllo questi fattori: