Mi casa es tu casa, Malgioglio arriva su Rai 2: anticipazioni ed ospiti della prima puntata

Mi casa es tu casa è il nuovo programma di Cristiano Malgioglio e arriva in prima serata su Rai 2 a partire da mercoledì 7 dicembre. Si tratta di un format che si ispira a un programma spagnolo e in passato è già stato portato in Italia.

Mi casa es tu casa è il nuovo programma di Cristiano Malgioglio in arrivo in prima serata su Rai 2. Il programma sarà composto da cinque puntate e andrà in onda fino a gennaio 2023. Non si tratta di un programma nuovo ma si ispira a un format spagnolo, portato in Italia in passato da Rafaella Carrà. «Ricordo che mi aveva chiamato per dirmi di rimanere come sono, che quando arrivavo io la tv cambiava colore, ma non capivo perché mi dicesse queste cose. Il destino vuole che ora conduca il suo programma. Lei lo faceva alla sua maniera con un solo ospite, io invece ne avrò diversi, non sarà una semplice intervista ma ci sarà un po’ di tutto».

Anticipazioni ed ospiti della prima puntata

Malgioglio aprirà le porte della sua casa romana ed accoglierà una serie di ospiti, soprattutto internazionali, che si racconteranno con il conduttore di volta in volta. L’ospite femminile della prima puntata è Heather Parisi, ballerina di origine statunitense.

L’ospite internazionale è invece il cantante britannico Sam Ryder, che nel corso del 2022 si è fatto conoscere anche dal pubblico italiano, grazie al secondo posto ottenuto all’ Eurovision Song Contest con il brano “Space Man”. «Sono riuscito ad avere Sam Ryder, arrivato secondo allo scorso Eurovision Song Contest e mia grande passione. È stato molto carino, aveva una sola data libera, visto che sta lavorando tanto in giro per il mondo, ed è voluto venire da me per presentare il nuovo album “There’s nothing but space, man!” e cantare il singolo “Somebody”. Io parlavo in inglese a modo mio, non sapevo cosa stessi dicendo però lui mi capiva. È stato un incontro molto bello. Alla fine si è voluto portare via le mie scarpe e sono rimasto scalzo. Sempre nella prima puntata ci sarà anche Heather Parisi come non l’avete mai vista: le faremo incontrare all’improvviso un personaggio che non vedeva da tantissimo tempo, ci siamo messi a piangere tutti e tre».