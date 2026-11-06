Poco alla volta stanno arrivando gli ultimi risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti e i democratici continuano ad aumentare il vantaggio sui repubblicani. Al momento i dem americani hanno conquistato 253 seggi alla Camera, contro i 155 dei repubblicani, e sembrano avviati a ottenere una maggioranza molto ampia, anche se l’esito di decine di sfide deve ancora essere decretato.

Al Senato hanno ottenuto finora 54 seggi, rispetto ai 44 del Grand Old Party, ma potrebbero aggiudicarsi altri due seggi: in Mississippi e in Alaska. In Mississippi il democratico Scott Colom è in vantaggio dello 0,2% sulla repubblicana in carica Cindy Hyde-Smith, con il 96% dei seggi scrutinati. Anche in Alaska la dem Mary Peltola è in leggero vantaggio, dello 0,3%, sul senatore repubblicano in carica Dan Sullivan.

Il giovedì nero di Wall Street dopo le midterm del 2026

I risultati elettorali hanno fatto da sfondo al tracollo di Wall Street di ieri, che ha del tutto azzerato i forti guadagni registrati all’indomani delle elezioni di midterm, con gli investitori che hanno accelerato il loro allontanamento dai titoli tech per il timore di un rallentamento nell’espansione dei data center. L’indice Dow Jones ha lasciato sul terreno il 3,44%, l’S&P 500 il 4,36% e il Nasdaq il 5,52%.

I titoli legati al settore dell’IA hanno registrato un calo per il secondo giorno consecutivo, tra i timori che una vittoria schiacciante dei democratici possa portare a un rallentamento dell’espansione dei data center e a una maggiore regolamentazione del settore.

Trump sbotta: “Il tracollo della Borsa è colpa delle elezioni”

Di fronte a questo tracollo, l’unico a sembrare tutto sommato soddisfatto è Donald Trump. Il presidente americano, sul social Truth, ha scritto: “Il mercato azionario ha vissuto una delle peggiori giornate della storia in seguito ai risultati delle elezioni. È davvero triste assistere a tutto questo!”. A suo dire, “c’è voluto un impegno enorme per raggiungere livelli mai visti prima e poi è successo questo. Di conseguenza, i vostri piani pensionistici hanno subito un calo. Ricordate: non è colpa dei repubblicani, ma degli stupidi democratici”.

Secondo il leader americano, “oggi il mercato azionario è crollato perché gli stupidi democratici hanno avuto un grande martedì: è davvero triste da vedere, ma non potete che dare la colpa a voi stessi!”.

“Non temete, però: in un modo o nell’altro, torneremo presto più grandi e più forti che mai. Rendiamo l’America di nuovo grande!”, ha aggiunto Trump.