Migliori nemici: storia vera, trama e cast del film

Migliori nemici è un film del 2019 che non è mai stato distribuito in Italia al Cinema ma arriva su Rai 1 mercoledì 13 aprile 2022 in prima serata. Alla base una storia vera di amicizia e battaglia sociale degli anni 70′.

Migliori nemici: storia vera

Migliori nemici è un film del 2019 scritto e diretto da Robin Bissell ed è l’adattamento cinematografico del libro The Best of Enemies: Race and Redemption in the New South di Osha Gray Davidson. Al centro del film viene raccontata e sceneggiata il rapporto di amicizia tra un’attivista afroamericana (Henson) e un membro del Ku Klux Klan (Rockwell) sullo sfondo di una lotta contro la segregazione razziale.

L’attivista afroamericana e il capodel Ku Klux Klan inizialmente si odiavano ma col passare del tempo finirono addirittura per diventare amici. Dal loro rapporto nacquero delle importanti vittorie sociali che servirono per risolvere i problemi di intolleranza e la segregazione nelle scuole. Atwater ed Ellis rimasero amici fino alla morte di lui, nel 2005.

Migliori nemici: trama

Il film è ambientato nel 1971 in North Carolina. Qui non esistono leggi che tutelino gli afroamericani e presto nella città di Durham scoppiamo rivolte e tumulti, provocati dall’ostinato rifiuto dei bianchi di accogliere nelle loro scuole studenti neri. Si sceglie la via della mediazione e del confronto e il futuro delle istituzioni scolastiche sarà deciso nel corso di un dibattito. A fronteggiarsi sono Ann Water, un’attivista afroamericana, e CP Ellis, uno dei membri più attivi del Ku KLux Klan locale. Dal loro rapporto e dalle loro idee non nacque solo una splendida amicizia ma anche vittorie sociali importanti per quel periodo e in quella società.

Cast del film

Ecco il cast principale del film Migliori nemici: