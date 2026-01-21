Abbonati
Groenlandia, Medvedev ironizza: “Trump vuole diventare come Putin”

Medvedev commenta con pungente ironia le ipotesi di annessione della Groenlandia: “Trump vuole essere come Putin”.

C’era da scommetterci che le ambizioni americane sulla Groenlandia avrebbero fatto rumore, finendo nel mirino dell’ironia russa che non ha atteso per commentare la situazione che sta sconquassando l’occidente. A commentare le ipotesi di una possibile annessione dell’isola artica da parte degli Stati Uniti è stato Dmitri Medvedev, ex presidente della Federazione Russa e oggi vicepresidente del Consiglio di sicurezza, voce tra le più nazionaliste dell’apparato moscovita. Nel suo intervento, pubblicato su Telegram, Medvedev ha tracciato un paragone che punta dritto alla Casa Bianca: Donald Trump, secondo lui, “vuole diventare come Vladimir Putin”.

Per Medvedev, però, ogni accostamento tra Groenlandia e Ucraina è privo di fondamento. I due casi, sostiene, sono “profondamente diversi”. La Russia avrebbe infatti “riacquistato i propri territori” attraverso referendum e nel corso di quella che continua a definire “operazione militare speciale”, recuperando terre che “per secoli hanno fatto parte del Paese insieme alla loro popolazione”. Un contesto, ribadisce, che non può essere paragonato a quello statunitense.

Diversa, secondo l’ex presidente russo, è la situazione della Groenlandia, che “non è mai stata direttamente legata agli Stati Uniti”, sebbene Washington abbia tentato più volte in passato di acquistarla. Da qui l’affondo politico: resta da capire, scrive Medvedev, “quale prezzo Donald Trump sia disposto a pagare” per raggiungere questo obiettivo e soprattutto se “gli sarà consentito farlo”.

Nel messaggio emerge anche una lettura personale delle ambizioni dell’ex presidente americano. Trump, afferma Medvedev, avrebbe un solo obiettivo: lasciare un segno indelebile nella storia. “Vuole restare per sempre nelle pagine dei libri” e “diventare come il presidente russo Vladimir Putin” per la portata storica delle sue azioni. Un’ambizione che, conclude con sarcasmo, sarebbe accompagnata dalla fretta: “Il suo tempo scorre inesorabilmente. È il momento di scrivere il proprio nome a lettere d’oro nella storia”.

