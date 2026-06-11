L’intervento di Silvestri (M5S) su Meloni e le “ginocchiere”

Roma, 11 giu. (askanews) – “In questo suo intervento di oggi io non mi aspettavo onestamente niente di più di quello che lei ha detto. Il problema è che dopo il referendum, e concludo, si è detto che la linea del governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda”. Lo ha detto il deputato M5S Francesco Silvestri nell’Aula della Camera nel suo intervento dopo il discorso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in vista del consiglio europeo.L’intervento ha scatenato numerose polemiche, a partire da deputato di Fdi Paolo Trancassini che ha sollevato per primo la questione chiedendo di aprire una istruttoria: “Si sa cosa si intende quando si dice che una donna, di fronte a un uomo, si è messa le ginocchiere”, ha dichiarato.Poi la replica di Meloni: “Quello che voi non riuscite ad accettare è che c’è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata, senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie, vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra perchè voi non siete stati capaci a proporla”, ha detto.