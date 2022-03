Miriam Leone: marito, figli, precedenti fidanzati dell’ex Miss Italia

Chi è Miriam Leone, attrice e conduttrice divenuta nota al pubblico italiano per aver vinto Miss Italia nel 2008.

Miriam Leone: biografia e formazione

Miriam Leone è nata a Catania il 14 aprile 1985, ha 36 anni, ed è alta 176 centimetri. Il padre è un insegnante di lettere mentre sua madre lavora come impiegata al Comune di Aci Catena.

L’attrice è cresciuta ad Acireale e si è diplomata presso il Liceo Ginnasio Statale “Gulli e Pennisi”. Dopo il diploma, si è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università degli Studi di Catania, interrompendo il suo percorso di studi e scegliendo di non laurearsi.

Nel 2008, ha avuto inizio la sua carriera nel mondo dello spettacolo. In quell’anno, infatti, ha partecipato a Miss Italia, allora condotto da Carlo Conti, e vincendo il titolo dopo essere stata eliminata e ripescata. In questa circostanza, non ha ottenuto soltanto la fascia di Miss Italia ma anche quella di Miss Cinema che le è stata assegnata da Ann Stasberg dell’Actors Studio, insieme a una borsa di studio.

L’attrice, inoltre, è legata da una profonda amicizia alla collega Laura Chiatti.

Carriera

Nel corso della sua carriera, Miriam Leone è stata conduttrice di Unomattina Estate nel 2009 e di Mare Latino e Mattina in Famiglia. Nel 2010, invece, ha debuttato come attrice in Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, recitando accanto a Elena Sofia Ricci, e ne Il ritmo della vita.

Ha recitato, poi, in Distretto di Polizia, I soliti idioti, Camera Cafè, Big End – Un mondo alla fine, Un passo dal cielo, 1992, In arte Nino, I Medici, Metti la nonna nel freezer e altri ancora.

È stata anche nel cast de Le Iene con Geppi Cucciari e Fabio Volo.

Tra i suoi ultimi lavori, infine, figurano Diabolik, film nel quale interpreta Eva Kant e recita accanto a Luca Marinetti che recita nel ruolo del ladro e Corro da te, con Pierfrancesco Favino.

Marito, figli, precedenti fidanzati dell’ex Miss Italia

Per quanto riguarda la sua vita privata, Miriam Leone ha sposato il 21 settembre 2021 l’imprenditore Paolo Carullo a Scicli, in Sicilia.

Precedentemente, l’attrice era stata legata sentimentalmente al designer di alberghi di lusso Emanuele Garosci e al musicista dei Subsonica Boosta. Inoltre, ha avuto una relazione con Matteo Martari, conosciuto sul set della serie tv Non Uccidere.

Su Instagram, l’ex Miss Italia vanta un seguito di oltre 1,3 milioni di followers e pubblica spesso Stories per interagire con i suoi fan