Mondiali di nuoto 2022 in tv 29 giugno 2022: programma, orari e italiani in gara

Mondiali di nuoto 2022: ecco cosa c'è in programma per la serata del 29 giugno 2022 in diretta televisiva sui canali Rai.

Mondiali di nuoto 2022: mercoledì 29 giungo in diretta televisiva in prima serata va in onda la pallanuoto, con il Settebello che dovrà affrontare i padroni di casa dell’Ungheria per superare lo i difficili quarti.

Mondiali di nuoto 2022 in tv 29 giugno 2022: programma ed orari

La diretta tv dei Mondiali nuoto 2022 Budapest viene affidata ai canali Rai: nello specifico, le batterie e le eliminatorie saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre), mentre le semifinali e le finali saranno visibili su Rai Due. Per tutte le gare sarà disponibile inoltre lo streaming sul dispositivo RaiPlay.

Gli italiani in gara

Nella diretta dei Mondiali nuoto 2022 Budapest, mercoledì 29 giugno giocherà anche il Settebello (alle ore 21:00): la nazionale di pallanuoto maschile andrà a caccia della semifinale nella sfida contro i padroni di casa dell’Ungheria.

Ecco nello specifico la divisione delle gare della giornata:

Nuoto di fondo, finali

8:00-10:15 – 10 km donne (Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi)

12:00-14:15 – 10 km uomini (Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza)

Tuffi, preliminari

10:00-12:25 – Trampolino 1 metro donne (Elena Bertocchi, Chiara Pellacani)

Tuffi, finali

14:30-15:45 – Team event 3 metri/10 metri

17:00-18:05 – Trampolino 1 metro donne

19:00-20:05 – Trampolino 3 metri sincro misto (Chiara Pellacani e Matteo Santoro)

Pallanuoto, quarti di finale

21:00 – Italia-Ungheria (uomini, a Budapest)

Leggi anche: Palio di Siena 2022: programma, quando c’è l’evento e i cavalli assegnati