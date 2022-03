Monica Maggioni: vita privata, marito, figli e famiglia della giornalista del Tg1

Monica Maggioni è una giornalista e conduttrice dei programmi Rai. Da diversi anni è un volto molto presente nei canali del servizio pubblico ma in passato ha avuto anche esperienza da inviata. Sulla sua vita privata è tutto un mistero.

Monica Maggioni: vita privata

Monica Maggioni è nata a Milano il 20 maggio del 1964. Si è laureata in Lingue e letterature straniere moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi in letteratura francese. Nonostante sia un personaggio pubblico della Rai, ci sono pochissime informazioni riguardo la sua vita privata.

Dunque, una vita privata messa da parte per la carriera: oggi la Maggioni conduce il programma Sette Storie su Rai 1 e dagli ultimi giorni di febbraio 2022 e gli inizi di marzo 2022 si sta occupando di uno speciale sulla guerra in Ucraina.

La sua carriera nel giornalismo è iniziata molto presto: dal 1989 al 1990 ha collaborato con il quotidiano Il Giorno. In seguito, ha vinto il Master di giornalismo radiotelevisivo organizzato dalla SGRT di Perugia. Nel 1994 viene assunta da Euronews, e due anni dopo ha intrapreso una collaborazione con Rai Tv7 e nello stesso anno passa definitivamente alla Rai. Nel 1997 arriva al Tg1 e inizia con la cronaca, poi negli esteri. Nel 1999 è diventata la conduttrice del tg del mattino. Il 18 novembre 2021 è stata nominata nuova direttrice del Tg1.

Da aggiungere che è stata anche un’inviata in Siria, Afghanistan, Birmania e nel 2008 ha seguito la campagna elettorale di Barack Obama.

Monica Maggioni: marito e figli

Molti si chiedono se la giornalista è sposata e ha figli. Un mistero è la sua vita sentimentale se non qualche foto in cui la Maggioni è stata paparazzata diversi anni fa in compagnia dell’architetto Dario Curatolo. Una storia che poi non ha trovato né conferme né smentite.

Famiglia della giornalista

La famiglia della Maggioni ha origini in Brianza e nel Cernusco, provincia di Lecco: il padre, Paolino, è stato sindacalista della Pirelli. Ha lavorato in una ferramenta locale. La giornalista, spesso tona a Cernusco, dove risiedono ancora molti parenti, e a Merate.