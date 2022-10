Morgan Detective Geniale 2: trama, anticipazioni e cast della seconda stagione della serie tv

Morgan Detective Geniale 2 arriva in Italia su Rai 1 con la seconda stagione. Dopo il successo in patria, i nuovi episodi.

Morgan Detective Geniale 2 va in onda in prima serata su Rai 1 a partire da martedì 4 ottobre 2022. La serie televisiva franco-belga ha avuto un grande successo in patria. Infatti, è stata confermata per una terza stagione come annunciato da Audrey Fleurot, interprete della protagonista. Le riprese sono cominciate a giugno.

Morgan Detective Geniale 2: trama e anticipazioni

“Morgane – Detective geniale” è una serie televisiva franco-belga che ha avuto tanto successo in patria. In Italia arriva con la seconda stagione in prima serata su Rai 1 a partire da martedì 4 ottobre 2022. Andranno mandati in onda quatto puntate, ciascuna da due episodi. Nella seconda stagione la detective da look stravagante ma dal quoziente intellettivo sopra la media è chiamata a risolvere complicati delitti in un centro commerciale, tra le mucche di una fattoria, in un tribunale o in un club.

Il primo episodio è “2300 calorie”, in cui Morgane trova il corpo senza vita della commessa Séverine Moutier nel negozio in cui fa acquisti. Iniziano così le indagini insieme a Karadec che però è a sua volta indagata per un’indagine precedente .Nel secondo episodio, “Legami di sangue”, Morgane viene prima sbattuta fuori casa e poi sospesa da lavoro, così viene ospitata con la sua famiglia a casa di Gilles. Tuttavia, grazie alle sue amicizie nella polizia continuerà a portare avanti le sue indagini.

Il cast della seconda stagione della serie tv

Nella seconda stagione viene presentato un nuovo personaggio, Roxane Ascher, investigatrice ostinata e affascinante. Ecco di seguito il cast completo: Audrey Fleurot (Morgane), Mehdi Nebbou (Adam), Bruno Sanches (Gilles), Marie Denarnaud (Celine), Berangere McNeese (Daphne), Cypriane Gardin (Thea), Noé Vandevoorde (Eliott), Clotilde Hesme (Roxane).

