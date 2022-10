Le Iene Show: anticipazioni ed ospiti della prima puntata in onda il 4 ottobre 2022

Le Iene Show tornano in prima serata su Italia 1 con tanti nuovi servizi ed inchieste. Nella prima puntata annunciati alcuni ospiti.

Le Iene Show: anticipazioni

Le Iene Show ritornano in prima serata in tv su Italia 1. La prima puntata va in onda martedì 4 ottobre 2022 con la conduzione di Teo Mammucari e Belen Rodriguez. Al loro fianco sono stati confermati i due giovani comici: Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Tra le anticipazioni della prima puntata ci sarà un servizio in cui sarà direttamente Belen l’inviata ed affronterà il tema della dismorfofobia, con interviste a psicologi, specialisti e a coloro che soffrono dl questo disturbo psicologico. L’altro servizio annunciato in anteprima è quello realizzato da Stefano Corti: dopo le polemiche legate a Laura Pausini, la iena proverà a far cantare “Bella Ciao” a vari leader politici, compresi Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Pierferdinando Casini.

Gli ospiti della prima puntata in onda il 4 ottobre 2022

Nella prima puntata stagionale gli ospiti sono Pio e Amedeo, il duo comico che, in onda attualmente su Canale 5 con “Emigratis”, è stato lanciato proprio da “Le iene” e Saverio Raimondo, apprezzato comico e cabarettista.

