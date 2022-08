Nedved, video del dirigente della Juventus diventa virale sul web: polemiche per il contenuto

Nedved, video mette nei guai il vicepresidente della Juventus. Le immagini che sono state caricate sui social sono diventate molto virali nelle ultime ore. Si tratta di contenuti piuttosto ambigui che vedono protagonista proprio il dirigente bianconero.

Nedved, video del dirigente della Juventus diventa virale sul web

Stanno facendo scalpore le immagini che ritraggono Pavel Nedved, dirigente della Juventus, in atteggiamenti piuttosto ambigui. Sono due filmati in particolare che sono diventati virali sui social. Nel primo, il dirigente bianconero viene ripreso mentre balla con tre ragazze in un locale, e a una di loro tocca il seno. Nel secondo video, un uomo che sembra essere sempre Nedved si allontana dal locale da solo a fine serata.

Nel frattempo, non ci sono state né smentite né conferme da parte sia dell’ex calciatore sia della società bianconera. Il vicepresidente della Juventus ha lasciato la moglie Ivana nel 2019 (hanno due figli a cui hanno dato i loro stessi nomi Ivana e Pavel) e attualmente frequenta la cantante-attrice Dara Rolins.

Polemiche per il contenuto

Tante polemiche e critiche sui social al dirigente della Juventus: “Che Nedved non fosse in linea con le politiche societarie è palese, ma addirittura a questi livelli?”, oppure: “È in crisi di mezza età? Quando capitano queste cose al di là dell’antipatia per il soggetto, provo sempre un po’ di tristezza” e ancora: “forse si spiega il declino societario bianconero sul mercato degli ultimi 3 anni”.

E ancora: “Su Nedved c’è poco da dire: non commento i video circolati in rete di lui barcollante o di lui in clima festaiolo con giovani ragazze, mi limito a dire che non è la prima volta che costui ha comportamenti non in linea con il suo ruolo, stile non pervenuto”.

Leggi anche: Elezioni, Lotito finisce nella polemica per le sue ultime dichiarazioni: “Non conosco il Molise, ma ora mi trasferisco qua”