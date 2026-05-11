Il meteo allontana l'inizio dell'Estate. Questa settimana l'Italia sarà ostaggio di temporali e freddo. Per la svolta bisognerà attendere

Stando al calendario, che segna la data dell’11 maggio, l’estate dovrebbe ormai essere dietro l’angolo. Eppure, guardando fuori dalla finestra, sembra di essere in pieno autunno, tra cielo nuvoloso, precipitazioni diffuse e temperature fresche.

Questa settimana si è aperta all’insegna del maltempo e dell’instabilità atmosferica, condizioni che dovrebbero proseguire nei prossimi giorni a causa del continuo passaggio di fronti perturbati destinati, ancora una volta, a rimandare l’inizio della stagione calda.

A causare queste bizze meteorologiche è l’assenza della tradizionale protezione dell’alta pressione, ancora latitante e incapace di difendere il Paese dall’arrivo delle perturbazioni.

Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, l’Italia sarà attraversata da numerosi fronti perturbati, con il Centro-Nord destinato a essere il settore più colpito. Qui saranno frequenti rovesci e temporali che manterranno le temperature su valori piuttosto contenuti.

Il maltempo, questa volta, non risparmierà neppure il Sud che, pur potendo contare su qualche fase più asciutta e alcune schiarite, dovrà comunque fare i conti con precipitazioni sparse e temperature generalmente miti.

Meteo, sull’Italia insistono temporali e freddo con l’Estate che resta ancora un miraggio

La ventilazione sostenuta proveniente da Ovest agiterà i mari, con il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte, in particolare in Liguria.

Stando ai modelli previsionali, pur senza l’arrivo del caldo africano, la variabilità atmosferica sarà alimentata dall’alternanza tra brevi momenti di sole, capaci di scaldare rapidamente il suolo accumulando energia termica, e correnti di aria fresca associate ai fronti atlantici, che provocheranno repentini cali delle temperature.

Una dinamica che favorirà la formazione di temporali anche intensi, spesso accompagnati da grandinate, destinati a colpire il territorio in modo intermittente e localizzato.

Secondo le previsioni meteo più aggiornate, questa situazione dovrebbe protrarsi almeno fino al 20 maggio, quando il clima potrebbe finalmente cambiare passo, riportando condizioni più stabili e temperature dal sapore quasi estivo.