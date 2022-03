Al via il terzo round dei negoziati Russia Ucraina. Le delegazioni di Mosca e Kiev sono tornate a colloquiare, come confermato dal consigliere del capo dell’Ufficio del presidente ucraino, Mikhail Podolyak. “Trattative con la Federazione Russa. Terzo round. A partire dalle 16 ora di Kiev. Delegazione: nessuna modifica”, ha scritto su Twitter Podolyak.

Secondo i media di Mosca, i negoziati Russia Ucraina si stanno tenendo a Belovezhskaya Pushcha, in Bielorussia, presso la Hunter’s House, dove si è svolto anche il precedente incontro (leggi l’articolo). Il primo round dei negoziati si era svolto, invece, il 28 febbraio a Gomel (leggi l’articolo), mentre il secondo, il 3 marzo scorso, a Belovezhskaya Pushcha.

Intanto, secondo quanto mostra un video geolocalizzato della Cnn, i carri armati russi stanno prendendo posizione in un’area densamente popolata ad ovest di Kiev. Il video della durata di pochi secondi mostra i tanks russi trai i condomini del distretto di Irpin, area dove tra ieri e oggi si sono concentrati molti attacchi delle forze russe con molte vittime tra i civili (leggi l’articolo).

Il video pubblicato dalla Cnn, ma girato da un residente della zona, mostra almeno cinque carri armati russi e i loro equipaggi a pochi metri dai condomini.

