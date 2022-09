Nessuno come noi: trama, storia vera e cast del film con Preziosi e Felberbaum

Nessuno come noi è un film del 2018 e ha come protagonisti principali Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum.

Nessuno come noi: trama

Nessuno come noi è un film del 2018 diretto dal regista Volfango De Biasi. Il film è stato girato a Torino per un periodo di cinque settimane (novembre-dicembre 2017). Si tratta di una commedia sentimentale con tanta passione e molto coinvolgimento emotivo grazie anche alla bellezza dei due protagonisti. Ecco di seguito la sinossi ufficiale: “Una travolgente passione unisce uno spocchioso docente universitario sposato e una dinamica insegnante di liceo single per scelta quando il figlio del cattedratico inizia a frequentare la scuola dove insegna la donna”.

Nessuno come noi: storia vera

Il film non è tratto da una storia vera ma si basa sul romanzo omonimo di Luca Bianchini. Tuttavia, molti potrebbero rivedersi nei personaggi e nella storia che viene portata sullo schermo da un cast di successo e molto bravo.

Il cast del film con Preziosi e Felberbaum

Al centro del film ci sono i due protagonisti principali Sarah Felberbaum e Alessandro Preziosi. Tuttavia, il cast è completato da Christiane Filangieri, Leonardo Pazzagli, Elisa Di Eusanio, Vincenzo Crea, Sabrina Martina, Dodi Conti, Davide Campagna.

