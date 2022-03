Noi: trama, cast, recensione e quante puntate della nuova serie tv di RaiUno

Domenica 6 marzo inizia su rai uno la nuova fiction Noi, con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. La serie TV sostituisce L’Amica geniale e si tratta di un remake italiano di This is us, che ha riscosso molto successo negli Stati Uniti. Vediamo la trama, il cast, quante puntate sono e la recensione di Noi.

Noi, la trama della serie tv

La serie TV Noi racconta la storia di una famiglia degli anni ’80 a Torino. Il padre, Pietro (Lino Guanciale) è un uomo diverso per quell’epoca: premuroso nei confronti della moglie e dei figli, mette da parte i suoi sogni per portare avanti quelli dell’intera famiglia.

La moglie Rebecca (Aurora Ruffino) gli sta accanto con forza e determinazione, nel crescere i loro tre figli: Caterina, Claudio e Daniele. «I 3 ragazzi si troveranno ad affrontare un tremendo lutto che li condizionerà per tutta la vita, rendendoli fragili», spiega il regista Luca Ribuoli.

Ma poi aggiunge: «Tutto si rompe e tutto si aggiusta, per amore. L’amore è infatti il collante di tutto».

Il cast di Noi: quante puntate sono?

La fiction Noi si articola in 6 puntate e 12 episodi, durante i quali fra continui flash back si snoda la storia della famiglia Peirò. Il cast è composto da: