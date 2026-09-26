Nuove accuse al governo di Benjamin Netanyahu. Dopo l’inchiesta del quotidiano Haaretz, che ha rivelato come, a fine settembre 2023, gli Emirati arabi uniti, nella persona di Mohammed bin Zayed, avvisarono il premier israeliano che Yahya Sinwar stava preparando un attacco allo Stato ebraico, ora è la volta della rivista statunitense The Atlantic. Secondo la quale, una decina di giorni prima dell’attentato del 7 ottobre, i servizi segreti egiziani avvisarono funzionari israeliani di alto livello dei piani di Hamas.

7 ottobre, l’avvertimento del capo dell’intelligence egiziana

L’allora capo dell’intelligence de Il Cairo, Abbas Kamel, avrebbe avuto, stando alle ricostruzioni del periodico Usa, un incontro con emissari del governo israeliano all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv il 26 settembre 2023. Il capo degli 007 egiziani non avrebbe fornito informazioni precise sulla data e le modalità dell’attacco, ma mise in guardia sul rischio di una escalation nella Striscia di Gaza, raccomandando al governo di Tel Aviv di accordare concessioni di natura economica ad Hamas per scongiurarla.

I precedenti smentiti da Israele

Ma non è tutto. Per la rivista statunitense, Tzachi Hanegbi, all’epoca dell’attacco consigliere per la sicurezza nazionale di Netanyahu, ha negato che Kamel si trovasse in Israele nella data citata da The Atlantic e che sia arrivato alcun avvertimento dal Cairo. Ma già nei primi giorni successivi all’attacco del 7 ottobre, un funzionario dei servizi segreti de Il Cairo aveva parlato di ripetuti avvertimenti, ignorati da Tel Aviv, sull’organizzazione di “qualcosa di grande” da parte Hamas.