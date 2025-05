Orrore negli Stati Uniti, dove almeno due minorenni sono morti e altre nove persone sono rimaste ferite nel corso di una sparatoria avvenuta al Fairmount Park di Philadelphia. A riferire quanto accaduto è stata l’emittente WPVI, affiliata alla ABC, secondo cui il conflitto a fuoco ha avuto luogo intorno alle 22:30 locali, tra Lemon Hill Drive e Poplar Drive.

Una sparatoria che, secondo quanto ricostruito dalla polizia, avrebbe potuto trasformarsi in una vera e propria strage. Questo perché, al momento degli spari, il parco era affollato da numerose famiglie intente a celebrare il Memorial Day con le tradizionali grigliate.

Orrore a Philadelphia dove una sparatoria nel giorno del Memorial Day causa la morte di 2 minorenni e il ferimento di altre 9 persone

Sul caso indagano le autorità americane, decise a non trascurare alcuna ipotesi. In assenza di un movente, stanno vagliando tutte le piste possibili, inclusa quella – ritenuta estremamente remota – dell’attentato terroristico e quella della lite per futili motivi. Dopo la sparatoria, secondo quanto rivelato dai media statunitensi, il Fairmount Park è stato chiuso al pubblico per permettere le indagini da parte della polizia che ancora non ha diffuso informazioni su arresti o eventuali sospetti.