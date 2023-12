Orrore in Francia dove a Natale un padre ha sterminato la propria famiglia, composta da quattro figli e una madre, per poi darsi alla fuga

Orrore in Francia dove un’intera famiglia è stata massacrata. Autore della strage in cui hanno perso la vita quattro bambini e la madre, avvenuta a Meaux (Seine-et-Marne) a pochi chilometri da Parigi, è il padre che è stato arrestato.

L’uomo, dopo aver compiuto la mattanza, ha fatto perdere le proprie tracce ma questa mattina è stato individuato dagli agenti a Sevran, nella Seine-Saint-Denis, a casa di suo padre.

Orrore in Francia

Dopo alcuni controlli da parte degli agenti della gendarmerie è emerso che l’uomo era già noto alle cronache giudiziarie. In passato, infatti, era stato segnalato per violenze familiari e gravi disturbi psichiatrici. Gli omicidi, secondo quanto ricostruito dalla Procura, sarebbero avvenuti proprio nel giorno di Natale, verso le 21.

A lasciarlo pensare il fatto che alcuni vicini, allarmati dai rumori provenienti dall’abitazione, avevano chiamato i poliziotti. Questi, accorsi sul posto, hanno bussato con insistenza alla porta ma senza ottenere alcuna risposta, come spiegato dal procuratore della Repubblica di Meaux, Jean-Baptiste Bladier, e per questo hanno fatto irruzione. “L’appartamento – ha aggiunto il procuratore – non presentava tracce di effrazione ma il padre dei bambini era assente”.

Scia di sangue in Francia

La donna, di 35 anni, e i figli, sono stati uccisi con un coltello. L’omicida ha 33 anni. In Francia ci sono state negli ultimi tempi vere e proprie stragi familiari, in particolare 2 tripli infanticidi commessi da padri nella regione di Parigi. A fine novembre un uomo di 41 anni, anche lui recidivo per violenze familiari, aveva confessato l’uccisione delle 3 figlie fra i 4 e gli 11 anni ad Alfortville, sempre a est di Parigi.

Aveva parlato di continue liti con la ex compagna sull’argomento della custodia dei figli. Ad ottobre, un gendarme ha ucciso le sue tre figli e si è poi suicidato nella sua casa di Vémars, nella Val d’Oise, a nord di Parigi. Anche in quel caso, era emerso “un contesto familiare difficile”. In Francia, si registra un femminicidio ogni 3 giorni, con 118 donne uccise l’anno scorso dal proprio compagno o ex compagno.