Un uomo di 39 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Palermo questa mattina, in via Oberdan, quasi all’angolo con piazza Principe di Camporeale, davanti alla farmacia Sacro Cuore dove lavorava.

La vittima è S.G., il magazziniere dell’esercizio. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva appena lasciato i figli a scuola e si stava recando al lavoro quando è stato raggiunto da almeno quattro colpi di pistola, probabilmente esplosi alle spalle. Gaglio aveva appena parcheggiato lo scooter ed era sul marciapiede davanti all’ingresso del magazzino della farmacia.

I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia e la scientifica, che ha transennato la zona per effettuare i rilievi. Il traffico nella piazza è stato momentaneamente interdetto.

L’omicidio è così finito al centro delle indagini della squadra mobile di Palermo, che è già alla ricerca dell’assassino. Sul posto sono presenti anche diverse telecamere che potrebbero aver ripreso la scena. Proprio per questo verranno acquisiti i filmati per cercare elementi utili all’indagine e all’identificazione del killer.