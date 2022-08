Palio di Siena, 16 agosto 2022: orari, fantini, contrade e diretta tv della manifestazione

Palio di Siena, 16 agosto 2022: l’evento storico e tradizionale torna dopo due anni di stop forzato a cause della pandemia. Il programma è come sempre ricco e pieno di momenti che riguardano la competizione così come i festeggiamenti. Ecco come seguire la diretta in tv.

Palio di Siena, 16 agosto 2022: orari, fantini e contrade

La manifestazione del Palio di Siena del 16 agosto 2022 va in scena nonostante il maltempo ha rischiato di rinviare l’evento. L’appuntamento è alle 16:45 in esclusiva su La7 l’edizione in onore della Madonna Assunta. Le corse annuali sono due: la prima si è tenuta il 2 luglio ed era in onore della Madonna di Provenzano e la contrada vincitrice fu il Drago con il cavallo Zio Frac montato da Giovanni Atzeni, detto Tittìa.

Le contrade con i nomi dei fanti e dei cavalli che parteciperanno per il Palio il 16 agosto sono: Tartuca (Remorex – Federico Arri detto Ares), Lupa (Astoriux – Giuseppe Zedde detto Gingillo), Giraffa ( Arestetulesu – Michel Putzu), Civetta (Ungaros – Massimo Columbu detto Veleno II), Leocorno (Violenta da Clodia – Giovanni Atzeni detto Tittia), Nicchio (Zio Frac – Stefano Piras detto Scangeo), Valdimontone (Solu Tue Due – Giosuè Carboni detto Carburo), Onda (Tabacco – Carlo Sanna detto Brigante), Selva (Reo Confesso – Sebastiano Murtas detto Grandine), Chiocciola (Viso d’Angelo – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio).

La diretta tv della manifestazione

Dunque, l’orario di inizio della manifestazione in onore dell’Assunta è alle ore 16.45 di martedì 16 agosto. La diretta tv ma anche in streaming è un’esclusiva di La7 che trasmette il primo Palio dell’Assunta. La manifestazione è stata organizzata in Piazza del Campo di Siena. Dunque, si comincia alle 16.45 con la sfilata in costume degli sbandieratori. Verranno mandati in onda servizi e interviste, fino alle 19, orario indicativo per la partenza della gara. La telecronaca è di Pierluigi Pardo, mentre Giovanni Mazzini, storico del Palio, si occupa del commento.