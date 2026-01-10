Parola d’onore di Putin

Sono convinto che Zelesnky avrebbe potuto terminare la guerra in poco tempo, se avesse voluto. Invece nell’aprile 2022, su istigazione di americani e inglesi, rifiutò di firmare il trattato di pace, condannando così il suo popolo a pagare un enorme tributo di sangue. Francamente non so perché Putin non lo abbia fatto fuori.

Alberto Varrone

via email

Gentile lettore, all’inizio Putin non lo fece fuori perché pensava di conquistare rapidamente Kiev e di arrestare Zelensky o costringerlo a una rocambolesca fuga all’estero. Putin era convinto che tutto si sarebbe risolto in breve perché era stato ingannato da spie doppiogiochiste: gli era stato fatto credere che gli ufficiali ucraini di scuola sovietica si sarebbero ribellati a Kiev, rifiutando di combattere i russi. Visto che le cose non erano andate così, da allora Putin si è attenuto a un codice d’onore basato sulla reciprocità: io non bombardo il palazzo presidenziale di Kiev e tu non bombardi il Cremlino; io non tento di ucciderti e tu non tenti di uccidermi. È quanto si evince da una conversazione che Putin ebbe nella primavera del 2022 con l’allora premier israeliano Naftali Bennet. A quell’epoca Zelensky viveva in un rifugio antiatomico perché – disse a Bennet – temeva di essere ucciso. Bennet racconta che chiese a Putin: è vero che lo vuoi uccidere? Putin gli rispose: no, non è nei miei piani. Mi dai la tua parola d’onore, chiese Bennet? Ti do la mia parola d’onore, rispose Putin. Bennet riferì tutto questo a Zelensky e da allora l’ex comico cominciò a muoversi alla luce del sole, a mostrarsi spavaldo in pubblico e a fare visite alle truppe al fronte.