Patty Bravo: canzoni, fidanzato e figli della cantante

Patty Bravo è una cantate conosciutissima, ancora oggi in attività nonostante l’età. Venerdì 1° aprile 2022 è ospite su Rai1 nella finale del programma musicale Il Cantante Mascherato, condotto da Milly Carlucci.

Patty Bravo: vita privata

Patty Bravo, all’anagrafe Nicoletta Strambelli, è nata a Venezia il 9 aprile del 1948. La musica è stata la protagonista della sua vita fin da piccola. Ha studiato danza e pianoforte presso il Teatro La Fenice di Venezia poi a 10 anni è entrata al conservatorio Benedetto Marcello ed ha seguito per circa 4 anni un corso di direzione d’orchestra. Per coltivare la sua passione e il suo talento prima è stata a Londra e poi a Roma. Il suo primo nome d’arte è stato Guy Magenta. Il suo talento è stato notato al Piper per poi sfondare e raggiungere grandissimi successi.

Ha iniziato alla grande la sua carriera agli inizi degli anni 70′ con i suoi eccessi e la sua spericolatezza, che la resero una vera e propria icona trasgressiva di quei tempi. Patty ha dichiarato di saper cantare in otto lingue, fra cui anche il cinese. Pensate che è stata la prima cantante italiana ad essersi esibita in Cina, nel 1994.

Patty Bravo: fidanzato e figli

Patty Pravo si è sposata 4 volte rispettivamente con Gordon Faggeter, Franco Baldieri, Jack Johnson e Paul Marines. La cantante non ha mai avuto figli dichiarando che la sua carriera le avrebbe impedito di essere una buona madre. Tutta via, la relazione più chiacchierata dal gossip fu con Riccardo Fogli all’inizio degli anni 70. Addirittura i due fuggirono in Scozia per sposarsi, essendo però entrambi già uniti in matrimonio in altre relazioni. La storia però si concluse nel 1974 perché il cantante tornò con la moglie.

Oggi, la cantante è fidanzata con il suo assistente personale Simone Folco(classe 1992), più giovane di 44 anni. La stessa cantante in un’intervista ha commentato il suo legame con il giovane assistente: “Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa”.

Canzoni famose

Sono tantissime le canzoni che hanno arricchito la discografia della cantante. Tra tanti ci sono alcuni brani che sono entrati nella storia della musica, come La bambola che ha venduto 9 milioni di copie, Pensiero Stupendo, Sentimento, E Dimmi Che Non Vuoi Morire, Pazza Idea.