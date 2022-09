Paul Mazzolini in arte Gazebo, chi è? Età, biografica, carriera, vita privata e moglie

Chi è Paul Mazzolini in arte Gazebo? Il cantante è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 29 settembre.

Paul Mazzolini in arte Gazebo, chi è? Età, biografica, carriera

Nato a Beirut il 18 febbraio 1960, Paul Mazzolini – in arte Gazebo – è un cantante, musicista e produttore discografico italiano che si è affermato nel filone musicale della Italo disco nel corso degli anni ’80 del secolo scorso. Figlio di un diplomatico friulano e di una cantante americana, ha vissuto in molti luoghi seguendo il padre per lavoro. Ha trascorso, infatti, l’infanzia tra Giordania, Danimarca e Francia, per poi stabilirsi a Roma dove ha imparato a suonare la chitarra a dieci anni. Nel 1983, si è laureato in letteratura francese.

La sua carriera musicale è cominciata negli anni ’80. Inizialmente, ha sperimentato svariati generi come jazz, rock e punk rock ma l’incontro con Paul Micioni si è rivelato determinante. Producono, infatti, il singolo Masterpiece che diventa un successo travolgente nel 1982. Sotto la guida di Freddy Naggiar, pubblica il singolo I Like Chopin con la Baby Records e l’album di esordio omonimo. Nel 1984, sempre con Naggiar, distribuisce l’album Telephone Mama.

Negli anni successivi, ha prodotto altri sei album mentre nel 2001 ha preso parte alla trasmissione La notte vola. Nel 2018, Masterpiece viene inserita nel film natalizio di Christian De Sica e Massimo Boldi Amici come prima. Il 2 ottobre 2021, è ospite di Arema Suzuki ’60 ’70 ’80, programma condotto da Amadeus su Rai 1 mentre nel 2022 viene invitato al programma Top 10 di Carlo Conti.

Vita privata e moglie

Non si hanno molte informazioni sulla vita privata di Paul Mazzolini. L’artista, infatti, è sempre stato molto riservato. Pare, tuttavia, che Gazebo sia sentimentalmente legato a una donna di nome Maria che avrebbe conosciuto alla fine degli anni ’80. La coppia ha avuto due figli: Gabriel ed Eva.

