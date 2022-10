Pechino Express 2023: le coppie in gara, le tappe e quando inizia la nuova edizione

Pechino Express 2023: tutto è pronto per iniziare le riprese della nuova edizione del programma. In queste ore sono state annunciate le coppie che affronteranno il lungo viaggio in Asia. Nei prossimi giorni avranno inizio le riprese.

Pechino Express 2023: le coppie in gara e quando inizia la nuova edizione

Pechino Express 2023 è già pronto per partire. Nei prossimi giorni inizieranno le riprese della nuova stagione che sarà mandata in onda nel nuovo anno sulla piattaforma di Sky e in streaming su Now Tv. La scorsa edizione alzò il sipario il 10 marzo 2022 per concludersi il 12 maggio. Intanto, sono state annunciate le nuove coppie che saranno protagoniste nella nuova edizione:

Giorgia Soleri e Federippi

Alessandra Demichelis e Lara Picardi

Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Dario e Caterina Vergassola

Martina Colombari e Achille Costacurta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta

Carolina Stramare e Barbara Prezja

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero

Le tappe e la presentazione della stagione

Le tappe della nuova stagione del programma sono state individuate in Asia: India, Borneo malese e Cambogia. I concorrenti passeranno per la giungla urbana di Mumbai, la città con più densità di popolazione al mondo, per le backwaters del Kerala. Incontreranno anche diverse specie di animali nella natura selvaggia del Borneo malese. Il viaggio si concluderà nel fantastico scenario di Angkor, sito archeologico famoso in tutto il mondo.

Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia, dichiara: «Riparte il viaggio di Pechino Express, la cui prima edizione su Sky ha ottenuto un grande successo dimostrando come anche il travel possa essere reso spettacolare con lo “Sky touch” e confermando che si possa fare intrattenimento intelligente e al contempo pop e trasversale. Ora ci prepariamo ad una nuova edizione, zaino in spalla, con un cast davvero eccezionale e variegato, che sono certa saprà appassionare e sorprendere. Bentornato anche a Costantino, che con la sua verve e ironia ha non solo confermato ma superato le nostre aspettative, che avrà Enzo Miccio come compagno di viaggio: una coppia che il pubblico ha dimostrato di apprezzare moltissimo. Le mete di questa edizione poi, prospettano un viaggio davvero unico che permetterà agli spettatori ancora una volta di allargare i propri orizzonti e “viaggiare” tra luoghi e culture lontani. Divertendosi».

Leggi anche: Italia ripescata ai Mondiali in Qatar 2022: una denuncia alla FIFA sull’Iran riaccende le speranze?