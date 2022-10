Italia ripescata ai Mondiali in Qatar 2022: una denuncia alla FIFA sull’Iran riaccende le speranze?

Italia ripescata ai Mondiali in Qatar: ancora una volta qualcuno ha deciso di illudere e di mettere in mezzo la Nazionale italiana di calcio. Nelle ultime ore è circolata l’indiscrezione di una possibile esclusione di una Nazionale dal torneo.

Italia ripescata ai Mondiali in Qatar 2022

I Mondiali di calcio in Qatar iniziano il 20 novembre 2022 per concludersi il 18 dicembre. A poche settimane dall’inizio, ecco che ritorna ancora una volta la voce di un possibile ripescaggio dell’Italia di Roberto Mancini. Ad accendere nuovamente la questione è la possibile esclusione di una Nazionale dal torneo Mondiale.

Una denuncia alla FIFA sull’Iran riaccende le speranze?

Il rumors sportivo è stato acceso dal giornalista Giulio Mola che ha scritto sui social di una possibile esclusione dell’Iran per le vicende che sono scoppiate nel Paese contro le donne. “L’indiscrezione è arrivata in nottata: la Fifa sta pensando molto seriamente di escludere l’Iran dai mondiali in Qatar dopo le violenze sulle donne. Si decide domenica: in caso di espulsione dal torneo, possibile wild card per l’Italia in quanto campione d’Europa in carica”, ha scritto Mola su Twitter. Poi, in un secondo cinguettio, il giornalista specifica: “…anche se, con il giusto criterio, andrebbero ripescati gli Emirati Arabi, che hanno perso lo spareggio con l’Australia nella zona play off asiatica… vedremo cosa decide Infantino…”

Cosa può succedere?

Già a fine marzo si è parlato di una possibile qualificazione in Qatar degli azzurri. In seguito, la questione emerse anche nel mese di maggio. In entrambe le occasioni è stato riproposto l’articolo 6 del regolamento preliminare FIFA dei Mondiali 2022. “Se una qualsiasi associazione si ritira o viene esclusa dalla competizione, la FIFA deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario”.