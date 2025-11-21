Pensioni, marcia indietro su Opzione donna? Cosa succederà nel 2026

Prima la cancellano, poi dicono di volerla ripristinare. La proposta di Fratelli d’Italia su Opzione donna, con un emendamento alla Manovra, contraddice quanto fatto dal governo finora in tema di pensioni anticipate. Dopo le restrizioni a Quota 103 e alla stessa Opzione donna, che hanno reso le misure quasi inutilizzabili e molto poco convenienti, ora le destre tornano all’assalto.

La richiesta, nell’emendamento riformulato presentato da FdI, è di prorogare di un altro anno Opzione donna, la misura che permette alle lavoratrici di lasciare il lavoro in anticipo. Si chiede di prorogare al 31 dicembre 2025 il termine per aver maturato i requisiti, ovvero almeno 61 anni di età e 35 di contributi, per accedere alla misura.

Opzione donna, Fratelli d’Italia torna sui suoi passi

Non solo, perché l’emendamento contraddice anche quanto fatto finora riguardo alla stretta dei requisiti, imposta proprio da questo governo negli scorsi anni e che ha reso la misura molto poco attraente. L’emendamento propone infatti di ripristinare la misura cancellata con la Manovra e allargare la platea, modificando una delle tre categorie che permettono di accedere a Opzione donna.

In particolare, potranno accedere non solo le lavoratrici licenziate o dipendenti di un’azienda in crisi, ma le lavoratrici disoccupate dopo licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale o per la scadenza del lavoro a tempo determinato. Potranno accedere a condizione che nei 36 mesi precedenti alla cessazione del rapporto abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione spettante. Anche Lega e Forza Italia hanno presentato proposte che prevedono la proroga di Opzione donna. Ma che ci siano le risorse per confermare queste modifiche è tutto da vedere.