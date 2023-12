Per Delmastro piove sul bagnato. Il sottosegretario rischia un processo per aver diffamato il pg della Corte dei Conti del Piemonte

Piove sul bagnato. Difficile trovare un proverbio più calzante di questo per descrivere quanto sta accadendo al sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che dopo il rinvio a giudizio per la presunta violazione del segreto d’ufficio nell’ambito del caso Cospito, come riporta La Stampa, rischia un secondo processo perché è stato denunciato per diffamazione dal procuratore generale della Corte dei Conti del Piemonte, Quirino Lorelli.

Un caso, quest’ultimo, che sembrava destinato all’archiviazione visto che a marzo il giudice per le indagini preliminari di Biella aveva deciso di non procedere. Peccato che la Procura non si sia arresa a questa decisione, preferendo presentare un ricorso in Cassazione che i giudici hanno accolto disponendo la riapertura del fascicolo e quindi creando un secondo fronte giudiziario per il sottosegretario Delmastro.