Per sempre la mia ragazza: trama, storia vera e cast del film di genere drammatico

Per sempre la mia ragazza: trama

Per sempre la mia ragazza è un film di genere drammatico uscito al Cinema nel 2018 anche se in Italia non è arrivato nelle sale cinematografiche. Nonostante non ha avuto recensioni positive della critica al botteghino ha incassato 16 milioni di dollari su un budget di 3,5 milioni.

La sinossi ufficiale: “Liam, stella della musica country, ha lasciato la fidanzata Josie per perseguire fama e fortuna. Le conseguenze delle sue azioni riemergono in modo chiaro quando l’uomo torna nella città natale per il funerale di un amico del liceo”.

Per sempre la mia ragazza: storia vera

Il film non si base su una storia vera ma si ispira al romanzo omonimo di Heidi McLaughlin. Al centro del film e del romanzo c’è sempre la complicata storia tra Liam e Josie rimane la stessa, con tutti i suoi problemi, i suoi dolori e i suoi colpi di scena.

Il cast del film di genere drammatico

Il cast del film è composta da Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey, Abby Ryder Fortson, Tyler Riggs. Di seguito ecco il cast completo anche con gli attori principale:

Alex Roe: Liam

Jessica Rothe: Josie

Abby Ryder Fortson: Billy

Travis Tritt: Walt

Peter Cambor: Sam

Gillian Vigman: Doris

Judith Hoag: Dr. Whitman

Tyler Riggs: Jake

John Benjamin Hickey: Pastore Brian

Morgan Alexandria: Kiera

Lauren Gros: Laura

Terayle Hill: Mason

James Rackley: Johnny

