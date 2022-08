Piccoli segreti, grandi bugie: trama, cast e location del film

Piccoli segreti, grandi bugie: il film è stato girato nel 2015 e viene riproposto su Rai 1 in prima serata il 25 agosto 2022. La particolarità è la scelta dell’ambientazione e il luogo delle riprese. Il borgo è stato coinvolto in passato da un terribile terremoto.

Piccoli segreti, grandi bugie: trama

Piccoli segreti, grandi bugie è un film della serie di Rai 1 “Purché finisca bene”. Al centro della trama ci sono le storie di Isa, giornalista torinese che lavora per un portale di viaggi, e Luca Visconti, proprietario di un raffinato albergo abruzzese. I due si incontrano in stazione e scatta il colpe di fulmine, e infatti finiscono subito a letto insieme. La relazione però sarà minata da un articolo poco generoso sull’albergo di Luca e una moglie non disposta a lasciare andare il marito. La curiosità che emerge dal film è anche il desiderio della produzione di riportare l’attenzione in chiave divertente e leggera in un luogo colpito dal terremoto.

Piccoli segreti, grandi bugie: cast

Il cast principale è composto da Chiara Francini, Giuseppe Zeno, Sara D’Amario, Maria Luisa De Crescenzo, Paolo Romano, Luca Terracciano. Il film è stato girato nel 2015, la regia è di Fabrizio Costa con una durata di circa 1 ora e 45 minuti netti. Hanno lavorato alle riprese del film circa 40 abruzzesi come comparse e sei tecnici del territorio.

Location del film

Il film è ambientato a Santo Stefano di Sessanio (provincia de L’Aquila, in una delle tante zone colpite dal terremoto del 2009). Le riprese sono state girate per metà a Torino e per metà proprio nella città abruzzese. La Pepito Production ha girato il film a Santo Stefano di Sessanio grazie ad un accordo commerciale con l’Albergo Diffuso Sextantio, il cui proprietario Daniele Kihlgren ha fortemente voluto questa location in alternativa alla sua altra attività imprenditoriale a Matera, dove sta realizzando un progetto simile a quello abruzzese.

