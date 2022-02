Pierpaolo Spollon chi è? Altezza, età, dove vive, fidanzata, genitori e Instagram dell’attore italiano

Chi è Pierpaolo Spollon, l’attore italiano divenuto noto al pubblico per aver recitato in fiction come L’allieva e Doc – Nelle tue mani.

Pierpaolo Spollon chi è? Biografia, altezza, età, dove vive e genitori

Pierpaolo Spollon è nato a Padova il 10 febbraio 1989, ha 33 anni ed è alto 180 centimetri. L’attore è figlio unico: suo padre è un commissario mentre la madre lavora nell’esercito italiano. Da adolescente, avrebbe voluto frequentare il liceo artistico ma, infine, la madre lo ha reindirizzato verso il liceo scientifico. Il percorso scolastico di Spollon si dimostra sin da subito poco fortunato e il giovane viene bocciato alcune volte prima di comprendere che il suo futuro è nella recitazione.

Nel 2008, decide di partecipare a un provino per il film La giusta distanza di Carlo Mazzacurati. Nonostante l’esito catastrofico del provino, Pierpaolo Spollon viene notato dal regista Alex Infascelli con il quale esordisce nel mondo dello spettacolo. In questo contesto, quindi, si trasferisce nella Capitale e comincia la carriera da attore, iniziando a frequentare il Centro Sperimentale.

Carriera dell’attore italiano che recita in “Doc – Nelle tue mani”

La carriera da attore di Pierpaolo Spollon si focalizza principalmente nell’ambito delle fiction. Uno dei suoi primi ruoli nel mondo del piccolo schermo è quello interpretato nella serie tv La porta rossa, trasmessa su Rai 2. Poco dopo, è Marco nella fortunata serie tratta dai libri di Alessia Gazzola L’Allieva.

L’attore ha raggiunto la piena notorietà dopo essere entrato nel cast di Doc – Nelle tue mani, dove interpreta lo specializzando del primo anno di medicina interna Riccardo Bonvegna: il suo ruolo è stato riconfermato anche nella seconda stagione della fiction con protagonista Luca Argentero, in onda da gennaio 2022.

Recentemente, è stato anche lo psichiatra Emiliano in Che Dio ci aiuti e il giovane chef Nanni in Blanca.

Vita privata, fidanzata e Instagram di Pierpaolo Spollon

Pierpaolo Spollon è estremamente riservato per quanto riguarda la sua vita privata e, al momento, non è noto se il giovane uomo sia impegnato o meno. In passato, si era vociferato su una sua relazione con una ragazza di nome Angelama le indiscrezioni non sono mai state né confermate né smentite.

Sul suo profilo Instagram, l’attore vanta un seguito di oltre 221 mila followers: sulla piattaforma, condivide scatti legati sia alla sua vita privata che professionale.