Ponte sullo Stretto, Salvini: “Il decreto in Cdm questa settimana”

Siamo all’annuncite acuta per il Ponte sullo Stretto. Il vice premier Matteo Salvini è tornato a parlare dell’opera anche oggi, questa volta promettendo che il decreto arriverà in consiglio dei ministri in settimana. Nei giorni scorsi il leader della Lega aveva già annunciato l’avvio dei lavori entro due anni.

“Se tutti forniscono gli elementi utili a chiudere il dossier, il decreto Ponte sullo Stretto potrebbe arrivare anche questa settimana” ha detto a Radio 24 il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

Il Ponte sullo Stretto è stato anche uno dei temi dell’incontro bilaterale tra lo stesso vicepremier Salvini e la vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, Gelsomina Vigliotti. Salvini e la vice presidente della Bei, ha riferito il ministero delle Infrastrutture, hanno parlato, particolare, del settore dei trasporti, quello idrico e delle infrastrutture nel Paese.

Durante l’incontro, riferisce ancora il ministero guidato da Salvini, è stato affrontato anche il progetto “Ponte sullo Stretto di Messina”. La Bei, in caso di richiesta ufficiale, è disponibile a valutare il ruolo di partner finanziario per il Ponte.

“Gli uffici del Mit sono già al lavoro per fornire tutti i necessari dettagli tecnici con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale. Il ministro Salvini ha confermato che il Decreto Ponte approderà in Consiglio dei Ministri già a marzo” ha riferito il ministero.

L’Ad Anas Aldo Isi verso la nomina a commissario della società Stretto di Messina

Intanto si è appreso che Aldo Isi, attuale Ad e direttore generale di Anas, potrebbe essere nominato nuovo commissario della società Stretto di Messina, Spa nata nel 1971 e riattivata recentemente dal Governo. La società, secondo quanto ha deciso il Governo, dovrà gestire la progettazione e la costruzione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria .

