Porta a Porta, speciale elezioni in prima serata giovedì 15 settembre: ospiti ed anticipazioni

Porta a Porta, speciale elezioni: la Rai ha deciso di mandare il programma di Bruno Vespa in prima serata per fare intervenire i vari vertici politici in vista del 25 settembre. Sarà un doppio appuntamento con il prossimo fissato per il 22 settembre. Gli appuntamenti arrivano dopo le polemiche sollevate qualche settimana fa sulla par condicio non rispettata.

Porta a Porta di Bruno Vespa va in onda con uno speciale elezioni in prima serata, giovedì 15 settembre, alle 21.40 su Rai 1. Non sarà il solo appuntamento in vista delle elezioni, perché anche il 22 ci sarà un altro speciale in prima serata sempre su Rai 1. Per quell’appuntamento già sono stati sorteggiati gli ospiti politici che interverranno: Luigi Di Maio (Impegno civico), Silvio Berlusconi (Forza Italia), Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), Giuseppe Conte (Movimento 5 stelle), Carlo Calenda (Azione/Italia viva), Matteo Salvini (Lega), Enrico Letta (Partito democratico).

Ospiti ed anticipazioni

Attraverso un sorteggio alla presenza del notaio Gabriele Pocaterra è stato stabilito l’ordine dei politici che interverranno durante la puntata: Maurizio Lupi, Noi Moderati; Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare; Luca Teodori, Vita; Angelo Bonelli, Alleanza Verdi e Sinistra; Mario Adinolfi, Alternativa per L’Italia No Green Pass; Emma Bonino, + Europa; Mauro Alboresi, Partito Comunista Italiano; Clemente Mastella, Noi di Centro; Luigi De Magistris, Unione Popolare con De Magistris; Gianluigi Paragone, Italexit per L’italia.

