Preso il presunto killer di Kirk, l’annuncio di Trump: “Spero venga condannato a morte”

L’annuncio arriva direttamente da Donald Trump: il presunto killer di Charlie Kirk è stato individuato ed è sotto custodia delle autorità. Il presidente degli Stati Uniti l’ha annunciato in un’intervista a Fox: “Con un alto grado di certezza, abbiamo la persona sospettata” dell’assassinio, ha affermato.

Trump ha anche detto di augurarsi che il presunto killer venga condannato a morte. Secondo il racconto del presidente Usa, il presunto assassino sarebbe stato convinto a consegnarsi alle autorità dal padre, definito “un uomo di fede”.

Preso il presunto killer di Kirk: l’annuncio di Trump

Per Trump, l’omicidio di Charlie Kirk sembra essere un “episodio isolato, non parte di una rete”. Inoltre il presunto killer, secondo quanto riportano alcuni media statunitensi, è stato identificato in Tyler Robinson, un 22enne dello Utah. Il giovane viene in questi momenti interrogato dalle forze dell’ordine.

Sarebbe stato arrestato nello Utah, vicino al parco nazionale di Zion, a circa 400 chilometri dal campus in cui Kirk è stato ucciso. Il sospettato avrebbe confessato di avere commesso il crimine al padre, che ha poi avvisato le autorità e ha “consegnato” il figlio, secondo quanto riferito dalla Cnn.