Le previsioni meteo prevedono temperature fino a 20-21 gradi e anticipo di primavera. Nebbie al Nord e piovaschi al Sud.

Venti gradi a inizio marzo se non sono un inedito per l’Italia, poco ci manca. Eppure questo clima insolitom che ricorda molto da vicino quello che di norma si registra ad aprile, non è un abbaglio destinato a concludersi molto presto perché per le previsioni meteo è destinato a durare.

Secondo le analisi di Lorenzo Tedici, responsabile media de iLMeteo.it, un robusto anticiclone sul Mediterraneo centrale sta respingendo le perturbazioni atlantiche, come fossero onde che si infrangono contro una diga invisibile.

L’anticiclone fa da muro e devia le piogge

Sostanzialmente le correnti da ovest provano a entrare sul nostro Paese ma si infrangono contro un muro di alta pressione, venendo deviate verso l’Algeria dove si dissolvono. Uno scudo termico che sta facendo impennare i termometri in tutta Italia, letteralmente da Nord a Sud, con punte di addirittura 20-21°C, quando la media stagionale dovrebbe fermarsi attorno ai 12-14.

Alta pressione in inverno che in Pianura Padana e lungo le coste adriatiche del Centro-Nord sta riportando le nebbie, fitte e ostinate, che al mattino stanno creando non pochi disagi al traffico cittadino.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Al momento l’unica certezza è che queste temperature insolitamente calde, almeno per il periodo, sono destinate a durare ancora giorni. Mercoledì al Nord sono previte nubi basse in pianura e sole in quota, mentre al Centro il cielo sarà spesso coperto con isolati piovaschi tra Toscana e Lazio. Al Sud il clima si confermerà mite ma anche, seppur a tratti, nuvoloso.

Giovedì l’aria sarà più limpida, anche se il cielo potrà velarsi per la sabbia sahariana in sospensione che verrà spinta sull’Italia dai venti. Venerdì e nel weekend si segnalano occasionali piovaschi su Sardegna, Sicilia e tratti dell’Appennino meridionale, mentre sul resto del Paese dominerà un clima gradevole e quasi “primaverile”.

Più incerte le previsioni per la prossima settimana dove un ciclone dalla Spagna proverà a forzare il blocco, anche se, spiegano gli esperti, il muro anticiclonico potrebbe respingerlo, concedendo solo rovesci sparsi sui settori occidentali dell’Italia.