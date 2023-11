Previsioni meteo, arriva il grande freddo in Italia: quando e dove

Arriva il grande freddo entro la fine del mese in Italia: cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Torna il grande freddo. In questi giorni una nuova fase di maltempo è attesa sull’Italia, con un secondo afflusso freddo che dovrebbe arrivare intorno a metà della settimana, stando alle ultime previsioni meteo. Si raggiungerà qualche valore sotto lo zero in mattinata anche nelle basse valli del Centro e in quelle appenniniche.

Previsioni meteo, prima il maltempo e poi il freddo

Oggi si attendono nubi e qualche pioggia, soprattutto sull’area tirrenica. Poi martedì e mercoledì i fenomeni aumenteranno, con possibili temporali. Piogge più forti sono attese nelle regioni centro-meridionali, mentre al Nord arriveranno le prime correnti fredde, con nubi soprattutto sull’Emilia-Romagna.

La discesa delle temperature porterà anche l’arrivo della neve in Appenino e ci saranno forti venti con Bora forte sul triestino. Andiamo, però, con ordine, partendo da oggi, lunedì 20 novembre: al Nord il cielo sarà coperto o molto nuvoloso, ma senza precipitazioni molto forti. Al Centro ci saranno occasionali piovaschi su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud, invece, cielo coperto sulla Campania e sul resto delle regione, con l’unica eccezione della Sicilia, dove il cielo sarà sereno.

Per la giornata di martedì 21 novembre, invece, si registrerà bel tempo al Nord, con cielo poco nuvoloso. Previste nevicate sui confini. Al Centro il tempo sarà instabile e le precipitazioni diffuse, mentre al Sud il tempo sarà in peggioramento con rovesci su Campania e Basilicata.