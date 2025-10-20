Una forte perturbazione atlantica porterà temporali e un calo delle temperature in Italia tra lunedì e mercoledì. Ecco le previsioni meteo

Un’intensa perturbazione atlantica è pronta a colpire l’Italia, segnando un brusco cambio di scenario dopo giorni di clima stabile. Lo conferma il meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, che parla di “una vasta e violenta perturbazione di origine atlantica destinata a cambiare rapidamente le condizioni meteorologiche nel giro di poche ore”.

Il peggioramento inizierà lunedì 20 ottobre, con piogge e temporali anche di forte intensità soprattutto al Nord e su parte del Centro. Le aree più esposte saranno la Liguria di Levante e la Toscana settentrionale, dove le precipitazioni potranno risultare particolarmente violente e localmente persistenti.

Tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, la perturbazione si sposterà gradualmente verso Sud, coinvolgendo le regioni centrali e in parte quelle meridionali. “Sebbene i fenomeni più estremi siano attesi inizialmente sul Nord – spiega Brescia – anche il Centro Italia vedrà piogge consistenti e temporali, con intensità variabile”.

Previsioni meteo, in arrivo una forte perturbazione atlantica: piogge e calo termico in tutta Italia

Il fronte sarà accompagnato da un forte divario termico: al Centro-Nord le temperature scenderanno sensibilmente, mentre al Sud e sulle Isole maggiori il clima rimarrà caldo per il periodo, con valori superiori ai 20-22°C grazie ai venti meridionali che precedono il fronte freddo. Il calo termico generalizzato arriverà solo nella seconda parte della settimana.

Nel dettaglio, lunedì 20 ottobre sono attese piogge diffuse al Nord e un peggioramento in serata sull’alta Toscana, mentre al Sud sarà instabile sulla Sicilia ionica. Martedì 21 il maltempo colpirà il Friuli Venezia Giulia e i settori tirrenici centrali, con temporali forti anche in Campania. Mercoledì 22 il cielo resterà molto nuvoloso: temporali sullo Spezzino, rovesci su Toscana, Umbria e Lazio, e piogge sul basso Tirreno.

Gli esperti segnalano inoltre la possibilità di una nuova perturbazione giovedì, che potrebbe mantenere l’Italia sotto l’influenza di correnti umide e instabili anche nella seconda parte della settimana.