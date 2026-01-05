Le proteste in Iran entrano nella seconda settimana consecutiva e continuano ad allargarsi, trasformandosi nella più seria sfida al potere degli ayatollah dai moti del 2022 seguiti alla morte di Mahsa Amini. Le manifestazioni, iniziate il 28 dicembre 2025 con uno sciopero dei commercianti nel Gran Bazar di Teheran contro il crollo del rial e il peggioramento delle condizioni economiche, si sono estese a oltre 25 province su 31, coinvolgendo decine di città, molte delle quali medio-piccole.

Secondo organizzazioni per i diritti umani come HRANA e Hengaw, negli scontri tra manifestanti e forze di sicurezza si contano almeno 16 morti, tra civili e agenti. In diverse località si sono registrati spari, tentativi di assalto a commissariati e duri interventi delle forze dell’ordine. I media statali iraniani hanno confermato la morte di membri delle forze di sicurezza e dei Basij, attribuendo le violenze a “teppisti”. Il principale focolaio della protesta resta l’ovest del Paese, a forte presenza curda, ma cortei e slogan contro le autorità e contro la Guida Suprema Ali Khamenei sono stati segnalati anche a Teheran, Shiraz e in altre grandi città.

In questo clima di crescente instabilità, dagli Stati Uniti arrivano avvertimenti espliciti. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che Washington sta seguendo “molto da vicino” l’evoluzione della situazione e ha minacciato una reazione diretta in caso di nuove vittime. “Se iniziano a uccidere persone come in passato, credo che gli Stati Uniti colpiranno duramente”, ha affermato rispondendo alle domande dei giornalisti, lasciando intendere che un intervento americano non sarebbe escluso.

Intanto emergono indiscrezioni che alimentano l’idea di un regime sotto pressione. Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico Times, e ripreso dai media israeliani, Ali Khamenei starebbe pianificando una possibile fuga a Mosca nel caso di un tracollo del regime. Il piano, basato su un rapporto di intelligence, prevederebbe l’uscita dall’Iran della Guida Suprema insieme a circa venti familiari e collaboratori, compreso il figlio Mojtaba, indicato come futuro successore. Khamenei temerebbe uno scenario in cui le forze di sicurezza non riescano più a reprimere le proteste o arrivino addirittura a schierarsi con i manifestanti. Mosca, secondo le fonti, sarebbe l’unica destinazione possibile, sul modello della fuga dell’ex presidente siriano Bashar al-Assad nel dicembre 2024. Voci che, vere o meno, contribuiscono a restituire l’immagine di un potere sempre più in bilico.