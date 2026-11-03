Quando arriveranno i risultati delle elezioni di midterm: gli orari per ogni Stato

La sfida delle elezioni di midterm negli Stati Uniti è attesa come poche volte prima d’ora, con il rischio per i Repubblicani che si trasformi in un referendum su Donald Trump proprio quando il gradimento per il presidente è ai minimi. I risultati delle elezioni di midterm negli Usa arriveranno nella notte italiana tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre.
Considerando che si vota in tutti gli Stati, gli orari sono molto diversi, tenendo conto anche dei diversi fusi orari. Vediamo, quindi, a che ora arriveranno i risultati delle elezioni di midterm, Stato per Stato, e tenendo in considerazione anche i singoli fusi orari.
Elezioni di midterm, quando arriveranno i risultati Stato per Stato: l’orario in Italia
- Alle 00.00: chiusura delle urne in parte del Kentucky e in Indiana;
- All’1.00: chiusura dei seggi in Stati considerati molto rilevanti come la Georgia e il South Carolina, ma anche in Vermont e Virginia. Allo stesso orario si chiudono i seggi anche in parte della Florida e del New Hampshire;
- All’1.30: tocca a Ohio, North Carolina e West Virginia;
- Alle 2.00: arriva il primo gruppo ingente di Stati, con seggi chiusi in Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, la delicatissima sfida del Michigan, il Mississippi, Missouri, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee e in un altro Stato molto importante come il Texas, con una delle sfide più interessanti della notte elettorale;
- Alle 2.30: è il turno dell’Arkansas;
- Alle 3.00: tocca ad Arizona, Colorado, Iowa, Louisiana, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, Wisconsin e Wyoming;
- Alle 4.00: chiudono i seggi in Idaho, Montana e Utah;
- Alle 5.00: è l’ora della California, che elegge anche il governatore e vota su una tassa sui ricchi; urne chiuse anche nello Stato di Washington;
- Alle 6.00: chiudono gli ultimi seggi in Alaska e Hawaii.
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