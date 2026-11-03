Quando arriveranno i risultati delle elezioni di midterm: gli orari per ogni Stato

La sfida delle elezioni di midterm negli Stati Uniti è attesa come poche volte prima d’ora, con il rischio per i Repubblicani che si trasformi in un referendum su Donald Trump proprio quando il gradimento per il presidente è ai minimi. I risultati delle elezioni di midterm negli Usa arriveranno nella notte italiana tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre.

Considerando che si vota in tutti gli Stati, gli orari sono molto diversi, tenendo conto anche dei diversi fusi orari. Vediamo, quindi, a che ora arriveranno i risultati delle elezioni di midterm, Stato per Stato, e tenendo in considerazione anche i singoli fusi orari.

Elezioni di midterm, quando arriveranno i risultati Stato per Stato: l’orario in Italia

Alle 00.00: chiusura delle urne in parte del Kentucky e in Indiana ;

e in ; All’1.00: chiusura dei seggi in Stati considerati molto rilevanti come la Georgia e il South Carolina , ma anche in Vermont e Virginia . Allo stesso orario si chiudono i seggi anche in parte della Florida e del New Hampshire ;

e il , ma anche in e . Allo stesso orario si chiudono i seggi anche in parte della e del ; All’1.30: tocca a Ohio , North Carolina e West Virginia ;

, e ; Alle 2.00: arriva il primo gruppo ingente di Stati, con seggi chiusi in Alabama, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts , la delicatissima sfida del Michigan , il Mississippi, Missouri, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee e in un altro Stato molto importante come il Texas , con una delle sfide più interessanti della notte elettorale;

, la delicatissima sfida del , il e in un altro Stato molto importante come il , con una delle sfide più interessanti della notte elettorale; Alle 2.30: è il turno dell’ Arkansas ;

; Alle 3.00: tocca ad Arizona, Colorado, Iowa, Louisiana, Minnesota, Nebraska, New Mexico, New York, Wisconsin e Wyoming ;

e ; Alle 4.00: chiudono i seggi in Idaho, Montana e Utah ;

e ; Alle 5.00: è l’ora della California , che elegge anche il governatore e vota su una tassa sui ricchi; urne chiuse anche nello Stato di Washington ;

, che elegge anche il governatore e vota su una tassa sui ricchi; urne chiuse anche nello Stato di ; Alle 6.00: chiudono gli ultimi seggi in Alaska e Hawaii.

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