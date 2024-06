Rai, si avvicinano i nuovi palinsesti: verso stop a Bortone e nuovi programmi di Giletti, Minoli e Latella

Si avvicinano i nuovi palinsesti Rai: non solo lo stop a Bortone, ma anche nuove trasmissioni per Latella, Giletti, Minoli e Monteleone.

Non c’è solo lo stop a Serena Bortone, sparita – stando alle indiscrezioni – dai prossimi palinsesti Rai. Anche se da Viale Mazzini non arrivano conferme ufficiali, iniziano a circolare i nomi per i programmi di approfondimento della televisione pubblica per il prossimo anno.

Dopo la denuncia del caso Scurati sembra praticamente certa la cancellazione della trasmissione Che Sarà di Serena Bortone. Mentre il direttore dell’Approfondimento, Paolo Corsini, sta ancora definendo i palinsesti dell’autunno e dell’inverno. Il piano verrà illustrato in cda il 26 e il 28 giugno, per poi essere presentato pubblicamente il 19 luglio. Tutto questo prima del rinnovo dei vertici, che potrebbe arrivare a luglio.

I nuovi palinsesti Rai: chi entra e chi esce

Da definire il destino di Bortone che potrebbe tornare comunque sul daytime. A proposito di ritorni, si fanno sempre più insistenti le voci di un programma per Giovanni Minoli, dal lunedì al venerdì mattina su Rai3, per raccontare i grandi eventi della storia italiana.

Tra i volti più noti c’è Massimo Giletti, a cui potrebbe essere affidata una trasmissione su Rai 3, il lunedì sera. Con lo spostamento di Far West di Salvo Sottile a un’altra sera. Una new entry in Rai potrebbe essere quella dell’ex Iena Antonino Monteleone, con un programma nel giovedì di Rai2. Su Rai 3 invece potrebbe approdare Maria Latella.

Non dovrebbero esserci novità per Report, confermato la domenica. Presadiretta, invece, potrebbe iniziare in anticipo occupando proprio lo spazio della puntata domenicale di Che Sarà. Si parla anche di possibili ritorni come quello di Veronica Pivetti e lo spostamento di Tango di Luisella Costamagna dalla seconda serata del lunedì al venerdì di Rai 2. Al suo posto potrebbe esserci spazio per un nuovo programma di Elisabetta Gregoraci. In attese delle conferme ufficiali e della presentazione in cda, quindi, la nuova Rai targata Meloni continua a disegnarsi giorno dopo giorno.