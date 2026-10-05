Dieci giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione. È la nuova sanzione inflitta ieri dalla Rai a Sigfrido Ranucci. Viale Mazzini non ha indicato da quando scatterà, né ha reso pubbliche le motivazioni. Il tempismo, però, salta agli occhi. Il provvedimento arriva proprio mentre il Tribunale del Lavoro di Roma sta decidendo sul ricorso d’urgenza con cui il giornalista contesta la sua rimozione dalla conduzione di Report.

I legali di Ranucci: “Impugneremo”

E la difesa non ci sta. “Il provvedimento sarà impugnato”, annuncia l’avvocato Roberto De Vita, che coordina il team legale di Ranucci. La sanzione, spiega, arriva a pochi giorni dalle articolate difese che hanno contestato le accuse della Rai nel merito e nel metodo. “In attesa della decisione del Giudice non commentiamo la coincidenza temporale”.

Alla base del provvedimento, secondo l’Ansa, ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari. La prima riguarda una cinquantina di ingressi in azienda di una sindacalista. La seconda, il contenuto di una conversazione con il deputato M5S Dario Carotenuto. La terza, alcune mail aziendali inoltrate a Valter Lavitola. L’ultima, la denigrazione di colleghi, in particolare Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, indicati in un primo momento come suoi successori a Report.

Tuttavia, a quanto risulta a La Notizia, gli ingressi della sindacalista sarebbero avvenuti con regolare autorizzazione e pass da visitatore, distribuiti tra il 2021 e il gennaio 2026: sette-otto l’anno. E le mail che sarebbero state inoltrate a Lavitola non portavano la dicitura di documento riservato prevista dalle regole interne.

La conversazione con Carotenuto, poi, sarebbe incompleta e inutilizzabile (in quanto Carotenuto deputato della Repubblica), e si sarebbe tenuta su una puntata già andata in onda: nessun segreto violato. Infine, circa i post su Presutti e Piervincenzi, li avrebbero rilanciati anche altri giornalisti oggi a Report che non sono incorsi in alcuna sanzione.

Inoltre sarebbe più che lecito chiedersi perché non sia mai stato aperto un procedimento disciplinare per le frasi dette pubblicamente contro Ranucci da dirigenti e conduttori dell’azienda.

L’attacco di Corsini

Ieri mattina, peraltro, il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, aveva preparato il terreno per la lettera sanzionatoria: “Ranucci reintegrato alla conduzione di Report? Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere, è ucronia. Io quello che dovevo fare l’ho fatto”, ha detto presentando la seconda edizione del catastrofico (in termini di ascolti) programma di Tommaso Cerno, “Due di Picche”. Parole oltretutto pronunciate mentre un giudice deve ancora pronunciarsi proprio su quella rimozione.

Durissimi i parlamentari M5S in Vigilanza: “Corsini ha giurato fedeltà alla causa. Lo ha ammesso lui stesso: è un militante di Fratelli d’Italia. Ma questo non gli consente di augurarsi pubblicamente che Ranucci non venga reintegrato alla guida di Report“. Per i 5S è “una sfrontatezza che travalica ogni limite”, un’uscita “indegna di qualsiasi ruolo che richieda un minimo di imparzialità”, arrivata “in scia” alle parole di Ignazio La Russa. “Ormai a TeleMeloni vige una totale, sfacciata impunità”.

Corsini, accusano, “sputa veleno contro Ranucci” proprio mentre presenta “l’ennesimo mega-flop della stagione”, e intanto sponsorizza Cerno, che i pentastellati definiscono “incubatore di fake news contro Ranucci”. Poi la domanda finale: “Le regole valgono solo quando si tratta di fare fuori Ranucci?”.

“Sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete”

Il conduttore, intanto, risponde a modo suo. Su Facebook ha postato la notizia della sospensione e, subito sotto, il calendario degli spettacoli. Sabato sarà al Duse di Bologna con “Diario di un trapezista”, il monologo in cui ripercorre la sua vita da reporter e i retroscena delle inchieste. Nella presentazione scrive che tutte le persone incontrate nella sua vita “hanno avuto un compito” e gli hanno insegnato qualcosa, “alcune anche a non essere come loro”. E chiude con una promessa: “Sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete”.