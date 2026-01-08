Alla stazione Centrale di Milano la campagna referendaria sulla giustizia entra nel vivo con un cartellone del comitato per il No che chiede ai passanti se davvero vogliano «giudici che dipendono dalla politica». La reazione è immediata. Pronti, via e il fronte del Sì denuncia un messaggio fuorviante, parla di allarmismo e chiede di ricondurre il dibattito su binari “corretti”. La “correttezza” ovviamente starebbe in un comitato del No che abbracci le valutazioni di quello di Sì. Fantastico. E così la polemica diventa il primo fatto politico rilevante del referendum: la discussione sul merito viene sospinta ai margini, mentre lo scontro si concentra sul linguaggio e sulle cornici.

Il No difende quel messaggio come una sintesi del nodo centrale della riforma: la separazione delle carriere e la riscrittura degli equilibri del Consiglio superiore della magistratura incidono sul rapporto tra potere politico e giurisdizione. Il Sì risponde con una contro-campagna che riprende e riscrive graficamente i manifesti avversari, arrivando a usare l’immagine del presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, come bersaglio polemico. È una scelta che sposta definitivamente la campagna sul piano simbolico e segnala quanto il tema dell’autonomia della magistratura resti il punto più sensibile dello scontro. I cosiddetti “competenti” giocano tutto sui messaggi degli avversari.

Il messaggio che divide

Dietro la disputa sui cartelloni si consuma una frattura politica netta. Il Sì insiste su responsabilità, efficienza, modernizzazione del sistema. Il No replica che la riforma produce un riequilibrio a favore dell’esecutivo, presentato come tecnica neutra. Il cartellone di Milano funziona proprio perché costringe a esplicitare questa alternativa. Le reazioni scomposte diventano, per il No, la prova che la questione dell’indipendenza dei giudici resta irrisolta.

Nel dibattito entrano anche le parole del ministro della Giustizia Carlo Nordio, rivendicate dai comitati come conferma dell’impianto politico della riforma. Le dichiarazioni vengono richiamate e interpretate come il segnale di una volontà di “riequilibrio” dei poteri che va oltre la semplice riorganizzazione interna della magistratura. È su questo terreno che la campagna del No prova a inchiodare il confronto, trasformando ogni reazione comunicativa in un atto politico.

La crepa nell’avvocatura

Il secondo elemento che complica la narrazione arriva dall’avvocatura. Accanto alle iniziative per il Sì promosse dall’Unione delle Camere Penali, a dicembre nasce il comitato “Avvocati per il No”, presieduto da Franco Moretti. La tesi è esplicita: la riforma altera i contrappesi costituzionali e incide sull’equilibrio tra accusa e giudice, con ricadute dirette sulle garanzie dei cittadini.

Nei giorni successivi circola un manifesto sottoscritto, secondo i promotori, da centinaia di legali. La sua diffusione rompe un cliché consolidato e rende evidente che la separazione delle carriere divide anche il mondo forense. Da un lato l’avvocatura che vede nella riforma una bandiera storica, dall’altro chi la legge come un passo che rafforza l’interferenza politica sugli organi di autogoverno della giurisdizione. La frattura interna diventa così un fatto politico, utile al No per mostrare che il referendum attraversa i corpi professionali e non si riduce a una contrapposizione ideologica.

La politica prende posizione

Mentre la polemica sui manifesti continua ad alimentare il dibattito pubblico, la campagna del No si struttura anche sul piano organizzativo. Il 10 gennaio a Roma viene presentato il comitato “Società civile per il No”, con la presidenza di Giovanni Bachelet e una rete di promotori che comprende Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e il segretario della CGIL Maurizio Landini. È il passaggio che segna l’ingresso pieno della politica nella campagna referendaria.

Il quadro che emerge è quello di una consultazione già polarizzata. Da una parte la rissa comunicativa, dall’altra una faglia che attraversa magistratura, avvocatura e partiti. Il referendum sulla giustizia prende forma così, tra stazioni ferroviarie e conferenze stampa, come un confronto sul potere e sui suoi limiti. La scelta del No si costruisce dentro questa sequenza di atti e reazioni, più che nelle dichiarazioni di principio, ed è per questo che un cartellone diventa il detonatore di una campagna che promette di restare aspra fino al voto.