Ricomincio da me: trama, storia vera e cast del film con Jennifer Lopez

Ricomincio da me è un film uscito al Cinema nel 2018 e ha come protagonista Jennifer Lopez. La pellicola si presenta con un registro leggero e racconta la vita e la carriera di una 40enne in cerca di riscatto.

Ricomincio da me: trama

Ricomincio da me è un film del 2018 e ha come protagonista Jennifer Lopez. La pellicola è stata diretta da da Peter Segal e si racconta con un registro leggero e da commedia la storia della 40enne Maya Vargas che lavora come addetta vendite in una piccola catena di supermercati. A causa di una figlia avuta giovanissima che poi darà in adozione, deve abbandonare gli studi e questo le impedisce di trovare un lavoro migliore. Poi, qualcosa cambia la scena e la vita di Maya che da un’invenzione del figlio di un’amica vede cambiare la sua vita con un colpo di scena durante il film.

Ecco la sinossi ufficiale del film: “Dopo aver perso una promozione, concessa a una collega laureata, una dirigente frustrata decide di dimostrare a Madison Avenue che l’esperienza maturata in strada è utile quanto gli studi universitari”.

Ricomincio da me: storia vera

Ufficialmente non sembra essere ispirato a fatti che si sono verificati nella realtà. Tuttavia, la trama fa intendere che alla base della sceneggiatura ci sia stata una storia realmente accaduta. Al centro c’è sia il tema della precarietà del lavoro e della difficoltà di scalare posizioni per le donne.

Il cast del film con Jennifer Lopez

Non ci sono dubbi sul fatto che la protagonista principale sia la bella e brava Jennifer Lopez. Tuttavia, il cast si presenta nella sua coralità e anche con diversi personaggi femminili in primo piano. Di seguito ecco il cast completo:

Jennifer Lopez: Maya Vargas

Vanessa Hudgens: Zoe

Leah Remini: Joan

Annaleigh Ashford: Hildy

Dan Bucatinsky: Arthur

Freddie Stroma: Ron Ebsen

Milo Ventimiglia: Trey

Treat Williams: Anderson Clarke

Larry Miller: Weiskopf

Charlyne Yi: Ariana

Dave Foley: Felix Herman

Alan Aisenberg: Chase

Dierdre Friel: Ant

John James Cronin: Otto

Phil Nee: Philip Jiang

Meng Ai: Dr. Chow

