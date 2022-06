Rolling Stones a Milano: scaletta delle canzoni, orario inizio e biglietti del concerto a San Siro

Rolling Stones a Milano 2022 per festeggiare i 60 anni di carriera. Martedì 21 giugno la band musicale internazionale fa tappa in Italia per continuare il tour 2022. Attesi 57mila spettatori per l’appuntamento di San Siro.

Rolling Stones a Milano: scaletta delle canzoni

I Rolling Stones sono a Milano per l’attesissimo concerto del 21 giugno 2022. La band sarà al completo perché Mick Jagger è risultato negativo: “Ciao a tutti, grazie moltissimo per i vostri messaggi affettuosi. Li ho molto apprezzati. Sono dispiaciuto per l’inconveniente degli show annullati, ma martedì saremo sul palco a Milano, ci vediamo lì”, è stato il messaggio che l’artista ha voluto mandare a tutti quelli che saranno presenti soprattutto a Milano.

La scaletta delle canzoni comprende 19 pezzi più eventuali due bis. Di solito la band non supera mai i 20 brani in un concerto live. Ecco di seguito la lista dei brani protagonisti a San Siro:

– Street fighting man

– 19th nervous breakdown

– Get off of my cloud

– Tumbling Dice

– I wanna be your man

– You can’t always get what you want

– Living in a ghost town

– Honky tonk women

– You got the silver

– Connection

– Miss you

– Midnight rambler

– Start me up

– Paint it black

– Sympathy for the devil

– Jumpin’ Jack flash

Bis:

– Gimme shelter

– (I can’t get no) Satisfaction

Rolling Stones a Milano: orario inizio concerto

Il concerto inizierà alle 19,30 (in apertura i Ghost hounds), con apertura di cancelli alle 16,30. Tutto è pronto per festeggiare i 60 anni di carriera del gruppo musicale per un tour 2022 pazzesco ed unico. Sulle pagine social, la band scrive: “sotto il glorioso sole italiano, non vediamo l’ora di vedervi”.

Biglietti dell’evento a San Siro

Sul sito ticketone ancora per poco ci sarà la possibilità di acquistare qualche biglietto anche se la disponibilità è molto bassa. Tuttavia, sono attesi 57 mila fan per un totale di oltre 7 milioni di biglietti incassati.

Ecco gli ingressi adatti per ogni settore:

GATE 2 – Diamond Pit A in piedi , Gold Circle in piedi

GATE 3 – 1° e 2° Anello Verde

GATE 4 – Early Entry h. 15,30 (esclusivamente per: BEGGAR’S Banquet Package, VOODOO Lounge Package, SIXTY Package)

GATE 5 – 3° Anello Verde

GATE 7 – 2° Anello Rosso

GATE 8 – 1° Anello Rosso

GATE 9 – 3° Anello Rosso

GATE 10 – Prato Posto in Piedi

GATE 11 – Diversamente Abili – Diversely Able

GATE 13 – 3° Anello Blu

GATE 14 – 1° e 2° Anello Blu

GATE 15 – Diamond Pit B in piedi , Gold Circle in piedi

