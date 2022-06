Romina Power oggi, quanti anni ha? Età, ultime notizie e rapporto con Al Bano

Chi è Romina Power, la cantante e attrice che è diventata famosa per la sua collaborazione artistica e il matrimonio con Al Bano.

Romina Power oggi, quanti anni ha? Età e ultime notizie

Romina Power è nata il 2 ottobre 1951 a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, e ha 70 anni. Figlia d’arte degli attori di Hollywood Tyrone Power e Linda Christian, ha vissuto negli Stati Uniti fino al 1958. Dopo la morte del padre, infatti, si è trasferita in Italia con la madre negli anni ’60 del secolo scorso insieme al padrigno e alla sorella minora Taryn.

Per quanto riguarda la sua carriera, Romina Power ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo italiano poco dopo essere arrivata nel Paese. Inizialmente, ha debuttato al cinema per poi dedicarsi alla musica al fianco di Al Bano. La donna, infatti, ha conosciuto il cantante nel 1967 mentre si trovava a Roma per girare il film Nel sole. Tre anni dopo, sono diventati una coppia non solo sul lavoro ma anche nella vita, convolando a nozze e collezionando un successo dopo l’altro.

Nel 1976, hanno partecipato insieme all’Eurovision Song Contest e hanno vinto il Festival di Sanremo nel 1984 con Ci sarà.

La fine del loro sodalizio artistico coincide con la fine del loro matrimonio, nel 1999. La coppia ha ricominciato a cantare insieme nel 2013, a distanza di oltre un decennio dal divorzio. Nel 2015, poi, si sono esibiti anche sul palco dell’Ariston a distanza di 24 anni dall’ultima apparizione a Sanremo.

Vita privata, rapporto con Al Bano e figli

Romina Power e Al Bano si sono sposati il 26 luglio 1970 e hanno avuto quattro figli: Ylenia, nata il 29 novembre 1970; Yari, nato il 21 aprile 1973; Cristel, nata il 25 dicembre 1985; e Romina Jr Jolanda, nata il 1° giugno 1987.

La prima figlia della coppia, Ylenia, è scomparsa in circostanze misteriose all’età di appena 23 anni nella notte tra il 5 e il 6 gennaio 1994.

La fine del matrimonio è stata comunicata nel 1999 mentre la sentenza definitiva è stata ufficializzata il 20 luglio 2012. Nel 2007, tuttavia, la Power si era già trasferita in America, stabilendosi a Sedona, in Arizona.