Rottamazione quater, arriva la nuova scadenza: entro quando pagare la rata e come

Scadenza in arriva per la prossima rata della Rottamazione quater: fino a quando si può pagare e come farlo.

Nuova scadenza in arrivo per la Rottamazione quater delle cartelle fiscali. Sono infatti gli ultimi giorni a disposizione dei contribuenti per il pagamento della prossima rata della definizione agevolata. Il termine è fissato per il 31 luglio 2025, ma saranno ritenuti validi tutti i pagamenti effettuati entro il 5 agosto (ovvero martedì prossimo), considerando i classici cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge.

Rottamazione quater: le rate da pagare e come fare

La scadenza riguarda la nona rata per i contribuenti in regola con i versamenti relativi alla Rottamazione delle cartelle fiscali, ma anche chi deve pagare la prima o unica rata dopo essere stato riammesso alla definizione agevolata (nel caso in cui abbiano presentato domanda entro il 30 aprile). In caso di mancato pagamento della rata o in caso di versamento effettuato oltre il termine ultimo, viene prevista la perdita dei benefici previsti dalla Rottamazione quater. In questi casi, gli importi versati precedentemente verranno considerati a titoli di acconto sulle somme dovute.

Per effettuare il pagamento, i moduli sono contenuti nella comunicazione delle somme dovute inviata da Agenzia delle Entrate-Riscossione (disponibile anche nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it). In alternativa, è possibile ottenere via mail una copia dei moduli dopo aver compilato l’apposito form presente nell’area pubblica del sito e allegando un documento di riconoscimento.