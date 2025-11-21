Rottamazione quater, rata in scadenza: entro quando bisogna pagare

Rottamazione quater, rata in scadenza: pagamenti entro il 30 novembre, ma tra festivi e tolleranza c'è tempo fino al 9 dicembre.

Si avvicina la scadenza del termine per il pagamento della prossima rata della Rottamazione quater. Il saldo deve essere infatti effettuato entro il 30 novembre: la scadenza riguarda i contribuenti in regola con i precedenti versamenti e che devono pagare la decima rata. Possono pagare anche coloro i quali sono stati riammessi alla definizione agevolata: nel loro caso si tratta della seconda rata prevista dal nuovo piano di pagamenti.

Rottamazione quater, rata in scadenza: entro quando deve essere realmente pagata

Considerando anche i consueti cinque giorni di tolleranza e i differimenti previsti in caso di giorni festivi, verranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025, come ricorda l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per effettuare il versamento bisogna utilizzare i moduli allegati alla comunicazione delle somme dovute inviata in precedenza ai contribuenti e disponibile anche sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di mancato pagamento o di pagamento in ritardo, si decade dal beneficio e gli importi corrisposti verranno considerati come acconto.