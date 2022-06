Salario minimo, raggiunto l’accordo sulla direttiva Ue

Raggiunto l’accordo tra Consiglio, Parlamento e Commissione Ue sulla direttiva europea per il Salario minimo. Lo ha annunciato la Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo (Empl) sul suo account Twitter.

Salario minimo, ora la direttiva dovrà essere approvata da Parlamento e Consiglio Ue

L’accordo sulla direttiva Ue, giunto nella notte, al termine di una riunione che si è protratta per diverse ore, ha avuto tra i suoi principali sponsor la presidenza francese dell’Ue, che adesso vede come fortemente possibile l’approvazione definitiva del testo per la fine di giugno, che segnerà anche la fine della sua presidenza di turno.

Ora sul salario minimo si dovrà esprimere la plenaria del Parlamento, poi seguirà la ratifica del Consiglio Ue e la ricezione da parte dei singoli stati membri. I dettagli dell’intesa, che segna un momento di svolta nel dibattito in corso in tutto Europa, verranno illustrati questa mattina.

“Una tappa importante per l’Europa sociale” ha commentato la presidenza di turno francese dell’Ue. “Nel pieno rispetto delle diversità nazionali – si legge in un tweet – il provvedimento favorirà dei salari minimi adeguati nell’Ue e lo sviluppo della contrattazione collettiva”.

“Quello raggiunto nella notte a Strasburgo è un accordo storico. Per la prima volta l’Unione europea fissa dei criteri per salari minimi adeguati ed equi e per contrastare la concorrenza sleale e il dumping sociale”, lo sottolinea l’europarlamentare del M5S, Daniela Rondinelli.

“Questa direttiva – spiega l’esponente M5S – rappresenta una rivoluzione copernicana per il mercato del lavoro italiano macchiato da oltre 300 contratti pirata che hanno alimentato il vergognoso fenomeno dei lavoratori-poveri: oltre 3 milioni di cittadini sottopagati che non hanno diritto a una retribuzione equa e quindi a un tenore di vita dignitoso. Questa direttiva porterà inoltre a una convergenza verso l’alto dei salari di tutti i lavoratori e metterà fine alla piaga degli stage e tirocini gratuiti”.

“Per il Movimento 5 Stelle – afferma ancora Rondinelli – questo è un tema di massima priorità. L’inflazione alle stelle che sta erodendo il potere di acquisto degli italiani impone un’accelerazione nel processo di recepimento della direttiva, aspettare l’ultimo minuto significherebbe voltare le spalle a milioni di lavoratori che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Non applicarla, come vorrebbe qualche esponente di centrodestra, significherebbe esporre il nostro Paese alle sanzioni europee e a un pericoloso conflitto con la Corte di Giustizia europea”.

“La strada – conclude l’europarlamentare M5S commentando l’intesa sulla direttiva Ue per il Salario minino – è tracciata, contro l’emergenza sociale rappresentata dai salari da fame si risponde recependo alla lettera e a tempo di record la direttiva europea sui salari minimi”.